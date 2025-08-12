Авария самолета в Калиспелли — в аэропорту возник пожар

Пожар в аэропорту. Фото: Scott Carpenter/TMX/via REUTERS

В США в аэропорту города Калиспелл произошла серьезная авария с участием небольшого самолета. На его борту находились четверо иностранных граждан.

Об этом сообщает KBZK.

Самолет неудачно пошел на посадку

Во время захода на посадку пилот потерял управление, в результате чего воздушное судно упало на взлетно-посадочную полосу, резко отклонилось от курса и врезалось в несколько припаркованных самолетов.

От силы удара вспыхнуло сразу несколько воздушных судов, а пламя быстро перекинулось на травяной участок вблизи полосы.

Два небольших самолета столкнулись на взлетно-посадочной полосе в аэропорту Калиспелла, штат Монтана, вызвав огромный огненный шар.



Четыре человека выжили, двое лечились от незначительных травм. На втором самолете никого не было.



FAA проводят расследование.#Montana #PlaneCrash pic.twitter.com/dRYPDemsoN - BPI News (@BPINewsOrg) 11 августа 2025 г .

По данным начальника пожарной охраны Калиспелла Джея Хагена, двое пассажиров получили незначительные травмы, еще двое не пострадали. Все четыре человека, которые находились на борту самолета, выжили. Пожарные локализовали возгорание и предотвратили распространение огня.

