Главная Новости дня В США столкнулись самолеты с пассажирами на борту — что известно

В США столкнулись самолеты с пассажирами на борту — что известно

Ua ru
Дата публикации 12 августа 2025 08:07
Авария самолета в Калиспелли — в аэропорту возник пожар
Пожар в аэропорту. Фото: Scott Carpenter/TMX/via REUTERS

В США в аэропорту города Калиспелл произошла серьезная авария с участием небольшого самолета. На его борту находились четверо иностранных граждан. 

Об этом сообщает KBZK.

Читайте также:

Самолет неудачно пошел на посадку

Во время захода на посадку пилот потерял управление, в результате чего воздушное судно упало на взлетно-посадочную полосу, резко отклонилось от курса и врезалось в несколько припаркованных самолетов.

От силы удара вспыхнуло сразу несколько воздушных судов, а пламя быстро перекинулось на травяной участок вблизи полосы.

По данным начальника пожарной охраны Калиспелла Джея Хагена, двое пассажиров получили незначительные травмы, еще двое не пострадали. Все четыре человека, которые находились на борту самолета, выжили. Пожарные локализовали возгорание и предотвратили распространение огня.

Напомним, в конце июля в Италии произошла авиакатастрофа легкого самолета — есть погибшие.

Также в июле в России разбился пассажирский самолет с людьми на борту.

США самолет аэропорты авария столкновение
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
