Авария самолета в Калиспелли — в аэропорту возник пожар

В США столкнулись самолеты с пассажирами на борту — что известно
В США в аэропорту города Калиспелл произошла серьезная авария с участием небольшого самолета. На его борту находились четверо иностранных граждан.
Об этом сообщает KBZK.
Самолет неудачно пошел на посадку
Во время захода на посадку пилот потерял управление, в результате чего воздушное судно упало на взлетно-посадочную полосу, резко отклонилось от курса и врезалось в несколько припаркованных самолетов.
От силы удара вспыхнуло сразу несколько воздушных судов, а пламя быстро перекинулось на травяной участок вблизи полосы.
Два небольших самолета столкнулись на взлетно-посадочной полосе в аэропорту Калиспелла, штат Монтана, вызвав огромный огненный шар.- BPI News (@BPINewsOrg) 11 августа 2025 г .
Четыре человека выжили, двое лечились от незначительных травм. На втором самолете никого не было.
FAA проводят расследование.#Montana #PlaneCrash pic.twitter.com/dRYPDemsoN
По данным начальника пожарной охраны Калиспелла Джея Хагена, двое пассажиров получили незначительные травмы, еще двое не пострадали. Все четыре человека, которые находились на борту самолета, выжили. Пожарные локализовали возгорание и предотвратили распространение огня.
