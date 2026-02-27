Відео
Головна Новини дня У США затримали українця через замах на начальника поліції

У США затримали українця через замах на начальника поліції

Ua ru
Дата публікації: 27 лютого 2026 10:31
ICE затримала українця, якого в Україні підозрюють у замаху
Затриманий. Фото: ICE

У Буффало (штат Нью-Йорк) співробітники Служби імміграційного та митного контролю США затримали 41-річного українця Миколу Житніченка, якого в Україні розшукують у справі про замах на вбивство керівника поліцейського підрозділу.

Про затримання повідомили на офіційному сайті служби, повідомляє Новини.LIVE.

Читайте також:

У США затримали українця підозрюваного у спробі вбивства

Як зазначається в повідомленні служби, Житніченка допустили до Сполучених Штатів 21 березня 2023 року як особу, яка отримала гуманітарний дозвіл на перебування в країні за процедурою умовно-дострокового звільнення. У тексті також уточнюється, що це відбулося за часів адміністрації Джо Байдена.

Надалі, за даними американської сторони, через кілька місяців після його прибуття українська влада активізувала розшук: у жовтні 2023 року було видано ордер на арешт. Серед інкримінованих пунктів у повідомленні названо замах на вбивство начальника поліцейського підрозділу за допомогою вибухівки, а також зберігання наркотиків, їх розповсюдження, рекет і участь в організованій злочинності.

Після затримання чоловіка доправили до федерального слідчого ізолятора в Буффало. Наразі він перебуватиме під вартою імміграційної служби до моменту розгляду справи, пов'язаної з його депортацією.

Додамо, що нещодавено глава МВС України Ігор Клименко заявив про успішне запобігання серіям резонансних вбивств в Україні

Раніше повідомлялося, що Росія готувала велику кількість терактів та вбивств проти топчиновників України.

США українці вбивство замах ICE
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
