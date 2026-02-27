Видео
Главная Новости дня ICE сообщила об аресте украинца в Нью-Йорке — что ему инкриминируют

ICE сообщила об аресте украинца в Нью-Йорке — что ему инкриминируют

Дата публикации 27 февраля 2026 10:31
США задержали Николая Житниченко которого разыскивали украинские силовики
Задержанный. Фото: ICE

В США в городе Буффало задержали гражданина Украины Николая Житниченко, в отношении которого в Украине выдан ордер на арест по ряду тяжких подозрений, в частности за покушение на убийство начальника полиции с применением взрывного устройства. Информацию об этом обнародовала американская иммиграционная служба.

О задержании сообщили на официальном сайте службы, сообщает Новини.LIVE.

Как отмечается в сообщении службы, Житниченко допустили в Соединенные Штаты 21 марта 2023 года как лицо, получившее гуманитарное разрешение на пребывание в стране по процедуре условно-досрочного освобождения. В тексте также уточняется, что это произошло во времена администрации Джо Байдена.

В дальнейшем, по данным американской стороны, через несколько месяцев после его прибытия украинские власти активизировали розыск: в октябре 2023 года был выдан ордер на арест. Среди инкриминируемых пунктов в сообщении названо покушение на убийство начальника полицейского подразделения с помощью взрывчатки, а также хранение наркотиков, их распространение, рэкет и участие в организованной преступности.

После задержания мужчину доставили в федеральный следственный изолятор в Буффало. Сейчас он будет находиться под стражей иммиграционной службы до момента рассмотрения дела, связанного с его депортацией.

Добавим, что нещодавено глава МВД Украины Игорь Клименко заявил об успешном предотвращении серий резонансных убийств в Украине.

Ранее сообщалось, что Россия готовила большое количество терактов и убийств против топ-чиновников Украины.

Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
