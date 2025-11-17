Відео
У США затримали 81 людину на тлі імміграційної кампанії Трампа

Дата публікації: 17 листопада 2025 07:39
Імміграційна кампанія Трампа загострилася — у США затримали 81 людину
Мітинг проти адміністрації Трампа. Фото: Reuters

Федеральні агенти затримали щонайменше 81 людину в Шарлотті, Північна Кароліна, що стало різким загостренням масової депортаційної кампанії адміністрації президента США Дональда Трампа. Місцева влада та правозахисники заявляють про перевищення повноважень з боку силовиків.

Про це повідомляє Reuters.

У США загострилася імміграційна кампанія Трампа

Масова депортація і суворе дотримання імміграційного законодавства стали ключовим елементом внутрішньої політики президента США Дональда Трампа. Від моменту його вступу на посаду в січні федеральні імміграційні агенти проводили рейди як у містах, де переважають демократи, так і в більш консервативних сільських районах.

Ці зусилля спричинили масштабні протести в містах, де громадяни часто вступали в конфлікт з імміграційними агентами, які намагалися затримати підозрюваних у незаконному перебуванні в США. Групи із захисту прав іммігрантів та інші організації звинуватили адміністрацію в незаконному затриманні десятків законослухняних громадян, які потрапили під рейди.

Як повідомив, співробітник Прикордонної служби США, який керував операціями з боротьби з нелегальною імміграцією в Лос-Анджелесі та Чикаго Грегорі Бовіно, агенти здійснили арешти в Північній Кароліні приблизно за п'ять годин у суботу. Багато із затриманих мали "значне кримінальне та імміграційне минуле".

Губернатор Північної Кароліни Джош Стайн заявив у відеозверненні, опублікованому в соціальних мережах, що нелегальні мігранти та особи, які вчинили насильницькі злочини, мають бути депортовані, додавши, що "кожен хоче бути в безпеці у своїй спільноті, але дії надто великої кількості федеральних агентів у Шарлотті призводять до прямо протилежного результату".

"Ми бачили, як озброєні до зубів агенти в масках і уніформі воєнізованих формувань їздили на автомобілях без розпізнавальних знаків, вибирали американських громадян за кольором шкіри, проводили расове профілювання і підбирали випадкових людей на парковках та просто на тротуарах", — заявив Стайн.

У суботу представники Міністерства внутрішньої безпеки заявили, що рейди в Шарлотті стали відповіддю на відмову місцевої влади виконати майже 1400 запитів імміграційної служби про затримання підозрюваних на строк до 48 годин понад час, коли їх зазвичай відпускають.

Нагадаємо, у США можуть депортувати найбільшу кількість українців за останні роки. Кампанія може розпочатися вже 17 листопада.

А також канцлер Німеччини фрідріх Мерц заявив про депортацію сирійців з країни.

Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
