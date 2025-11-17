Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня В США задержали 81 особу на фоне иммиграционной кампании Трампа

В США задержали 81 особу на фоне иммиграционной кампании Трампа

Ua ru
Дата публикации 17 ноября 2025 07:39
обновлено: 07:39
Иммиграционная кампания Трампа обострилась - в США задержали 81 человека
Митинг против администрации Трампа. Фото: Reuters

Федеральные агенты задержали по меньшей мере 81 человека в Шарлотте, Северная Каролина, что стало резким обострением массовой депортационной кампании администрации президента США Дональда Трампа. Местные власти и правозащитники заявляют о превышении полномочий со стороны силовиков.

Об этом сообщает Reuters.

Реклама
Читайте также:

В США обострилась иммиграционная кампания Трампа

Массовая депортация и строгое соблюдение иммиграционного законодательства стали ключевым элементом внутренней политики президента США Дональда Трампа. С момента его вступления в должность в январе федеральные иммиграционные агенты проводили рейды как в городах, где преобладают демократы, так и в более консервативных сельских районах.

Реклама

Эти усилия вызвали масштабные протесты в городах, где граждане часто вступали в конфликт с иммиграционными агентами, которые пытались задержать подозреваемых в незаконном пребывании в США. Группы по защите прав иммигрантов и другие организации обвинили администрацию в незаконном задержании десятков законопослушных граждан, попавших под рейды.

Как сообщил, сотрудник Пограничной службы США, который руководил операциями по борьбе с нелегальной иммиграцией в Лос-Анджелесе и Чикаго Грегори Бовино, агенты произвели аресты в Северной Каролине примерно за пять часов в субботу. Многие из задержанных имели "значительное криминальное и иммиграционное прошлое".

Реклама

Губернатор Северной Каролины Джош Стайн заявил в видеообращении, опубликованном в социальных сетях, что нелегальные мигранты и лица, совершившие насильственные преступления, должны быть депортированы, добавив, что "каждый хочет быть в безопасности в своем сообществе, но действия слишком большого количества федеральных агентов в Шарлотте приводят к прямо противоположному результату".

"Мы видели, как вооруженные до зубов агенты в масках и униформе военизированных формирований ездили на автомобилях без опознавательных знаков, выбирали американских граждан по цвету кожи, проводили расовое профилирование и подбирали случайных людей на парковках и просто на тротуарах", — заявил Стайн.

Реклама

В субботу представители Министерства внутренней безопасности заявили, что рейды в Шарлотте стали ответом на отказ местных властей выполнить почти 1400 запросов иммиграционной службы о задержании подозреваемых на срок до 48 часов сверх времени, когда их обычно отпускают.

Напомним, в США могут депортировать наибольшее количество украинцев за последние годы. Кампания может начаться уже 17 ноября.

Реклама

А также канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о депортации сирийцев из страны.

США Дональд Трамп протесты иммиграция депортация
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации