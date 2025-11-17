Иммиграционная кампания Трампа обострилась - в США задержали 81 человека

Митинг против администрации Трампа. Фото: Reuters

Федеральные агенты задержали по меньшей мере 81 человека в Шарлотте, Северная Каролина, что стало резким обострением массовой депортационной кампании администрации президента США Дональда Трампа. Местные власти и правозащитники заявляют о превышении полномочий со стороны силовиков.

Об этом сообщает Reuters.

Реклама

Читайте также:

В США обострилась иммиграционная кампания Трампа

Массовая депортация и строгое соблюдение иммиграционного законодательства стали ключевым элементом внутренней политики президента США Дональда Трампа. С момента его вступления в должность в январе федеральные иммиграционные агенты проводили рейды как в городах, где преобладают демократы, так и в более консервативных сельских районах.

Реклама

Эти усилия вызвали масштабные протесты в городах, где граждане часто вступали в конфликт с иммиграционными агентами, которые пытались задержать подозреваемых в незаконном пребывании в США. Группы по защите прав иммигрантов и другие организации обвинили администрацию в незаконном задержании десятков законопослушных граждан, попавших под рейды.

Как сообщил, сотрудник Пограничной службы США, который руководил операциями по борьбе с нелегальной иммиграцией в Лос-Анджелесе и Чикаго Грегори Бовино, агенты произвели аресты в Северной Каролине примерно за пять часов в субботу. Многие из задержанных имели "значительное криминальное и иммиграционное прошлое".

Реклама

Губернатор Северной Каролины Джош Стайн заявил в видеообращении, опубликованном в социальных сетях, что нелегальные мигранты и лица, совершившие насильственные преступления, должны быть депортированы, добавив, что "каждый хочет быть в безопасности в своем сообществе, но действия слишком большого количества федеральных агентов в Шарлотте приводят к прямо противоположному результату".

"Мы видели, как вооруженные до зубов агенты в масках и униформе военизированных формирований ездили на автомобилях без опознавательных знаков, выбирали американских граждан по цвету кожи, проводили расовое профилирование и подбирали случайных людей на парковках и просто на тротуарах", — заявил Стайн.

Реклама

В субботу представители Министерства внутренней безопасности заявили, что рейды в Шарлотте стали ответом на отказ местных властей выполнить почти 1400 запросов иммиграционной службы о задержании подозреваемых на срок до 48 часов сверх времени, когда их обычно отпускают.

Напомним, в США могут депортировать наибольшее количество украинцев за последние годы. Кампания может начаться уже 17 ноября.

Реклама

А также канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о депортации сирийцев из страны.