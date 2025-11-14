США депортируют украинцев — какое количество

Заграничный паспорт Украины. Иллюстративное фото: РБК-Украина

Администрация президент США Дональда Трампа готовится депортировать наибольшее количество украинцев за последние годы. Депортации могут начаться уже в понедельник, 17 ноября.

Об этом сообщает The Washington Post.

Депортация украинцев из США

В посольстве Украины в США заявили, что им известно о "примерно 80 гражданах Украины", которые имеют окончательные приказы о депортации "из-за нарушения законодательства США". Сейчас Вашингтон работает над логистикой, "принимая во внимание отсутствие прямого международного авиасообщения с Украиной".

"Следует отметить, что депортация является широко используемым правовым механизмом, предусмотренным иммиграционным законодательством большинства стран мира. Это стандартная процедура, которая применяется ко всем иностранным гражданам и лицам без гражданства, которые нарушают условия своего пребывания в США, независимо от их национальности", — сказала посол Украины в США Ольга Стефанишина.

Депортации могут начаться уже в понедельник военными или чартерными рейсами в Польшу, где депортированные будут переданы в руки украинских властей.

Советник Владимира Зеленского, комментируя этот вопрос, заявил, что из Америки могут депортировать "сколько угодно людей". Он пообещал найти людям "полезное применение".

В то же время издание отметило, если будут депортированы все 80 человек, это станет наибольшим количеством за последние годы. Для сравнения, в 2024-м США депортировали 53 украинцев.

Напомним, ранее стало известно, что Швейцария может депортировать беженцев из семи областей Украины. Речь идет об украинцах из западных областей.

