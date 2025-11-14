Видео
Україна

Видео

Главная Новости дня Больше всего за годы — в США готовятся депортировать украинцев

Больше всего за годы — в США готовятся депортировать украинцев

Ua ru
Дата публикации 14 ноября 2025 16:13
обновлено: 17:10
США депортируют украинцев — какое количество
Заграничный паспорт Украины. Иллюстративное фото: РБК-Украина

Администрация президент США Дональда Трампа готовится депортировать наибольшее количество украинцев за последние годы. Депортации могут начаться уже в понедельник, 17 ноября.

Об этом сообщает The Washington Post.

Читайте также:

Депортация украинцев из США

В посольстве Украины в США заявили, что им известно о "примерно 80 гражданах Украины", которые имеют окончательные приказы о депортации "из-за нарушения законодательства США". Сейчас Вашингтон работает над логистикой, "принимая во внимание отсутствие прямого международного авиасообщения с Украиной".

"Следует отметить, что депортация является широко используемым правовым механизмом, предусмотренным иммиграционным законодательством большинства стран мира. Это стандартная процедура, которая применяется ко всем иностранным гражданам и лицам без гражданства, которые нарушают условия своего пребывания в США, независимо от их национальности", — сказала посол Украины в США Ольга Стефанишина.

Депортации могут начаться уже в понедельник военными или чартерными рейсами в Польшу, где депортированные будут переданы в руки украинских властей.

Советник Владимира Зеленского, комментируя этот вопрос, заявил, что из Америки могут депортировать "сколько угодно людей". Он пообещал найти людям "полезное применение".

В то же время издание отметило, если будут депортированы все 80 человек, это станет наибольшим количеством за последние годы. Для сравнения, в 2024-м США депортировали 53 украинцев.

Напомним, ранее стало известно, что Швейцария может депортировать беженцев из семи областей Украины. Речь идет об украинцах из западных областей.

Также мы писали, как не быть депортированным в 2025 году из Польши. Есть несколько самых распространенных оснований.

США украинцы Дональд Трамп Украина депортация
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
