Какая страна может депортировать украинских беженцев

Швейцария ограничивает предоставление статуса защиты украинцам, которые проживали за пределами зон боевых действий. Особенно это касается жителей Волынской, Ровенской, Львовской, Тернопольской, Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой областей.

Об этом сообщает SWI.

Отмечается, что лиц из западных областей могут даже депортировать.

Также уточняется, что лица, которые уже имеют статус S в Швейцарии, а также члены их семей, которые все еще проживают в Украине, депортации не будут подлежать. Такой статус будет сохраняться в Швейцарии до 4 марта 2027 года.

Также Федеральный совет Швейцарии признал, что беженцы из областей, где продолжаются боевые действия не могут без опасений вернуться в свою страну. Ведь стабилизация в среднесрочной перспективе в Украине является нереальной.

