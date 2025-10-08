Какая страна может депортировать украинских беженцев

Швейцария может депортировать беженцев из семи областей Украины
Швейцария ограничивает предоставление статуса защиты украинцам, которые проживали за пределами зон боевых действий. Особенно это касается жителей Волынской, Ровенской, Львовской, Тернопольской, Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой областей.
Об этом сообщает SWI.
До какого времени будет действовать статус S для украинцев в Швейцарии
Отмечается, что лиц из западных областей могут даже депортировать.
Также уточняется, что лица, которые уже имеют статус S в Швейцарии, а также члены их семей, которые все еще проживают в Украине, депортации не будут подлежать. Такой статус будет сохраняться в Швейцарии до 4 марта 2027 года.
Также Федеральный совет Швейцарии признал, что беженцы из областей, где продолжаются боевые действия не могут без опасений вернуться в свою страну. Ведь стабилизация в среднесрочной перспективе в Украине является нереальной.
