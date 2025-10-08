Видео
Швейцария может депортировать беженцев из семи областей Украины

Дата публикации 8 октября 2025 17:54
Какая страна может депортировать украинских беженцев
Беженка из Украины. Фото: BBC

Швейцария ограничивает предоставление статуса защиты украинцам, которые проживали за пределами зон боевых действий. Особенно это касается жителей Волынской, Ровенской, Львовской, Тернопольской, Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой областей.

Об этом сообщает SWI.

Читайте также:

До какого времени будет действовать статус S для украинцев в Швейцарии

Отмечается, что лиц из западных областей могут даже депортировать.

Также уточняется, что лица, которые уже имеют статус S в Швейцарии, а также члены их семей, которые все еще проживают в Украине, депортации не будут подлежать. Такой статус будет сохраняться в Швейцарии до 4 марта 2027 года.

Также Федеральный совет Швейцарии признал, что беженцы из областей, где продолжаются боевые действия не могут без опасений вернуться в свою страну. Ведь стабилизация в среднесрочной перспективе в Украине является нереальной.

Напомним, ранее сообщалось, что лишь некоторые украинцы могут получить разрешение на постоянное проживание в Великобритании.

Также значительные изменения для беженцев готовят США.

Швейцария Украина беженцы война в Украине депортация
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
