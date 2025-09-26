Последнее продление специальной помощи от Польши — что изменится для Украины

Кароль Навроцкий. Фото: Reuters/Lukasz Glowala

Президент Польши Кароль Навроцкий подписал Акт о помощи гражданам Украины. В частности, до марта следующего года будет действовать специальный статус для украинских беженцев. Правда, больше продлевать помощь Украине Польша не планирует.

Об этом сообщило издание PAP.

Что предусматривает Акт о помощи гражданам Украины

Закон, который подписал Кароль Навроцкий, частично ограничивает выплаты и льготы. В частности, украинцев, которые не работают в Польше, лишат льгот на реабилитацию, медикаментозные программы, приобретение лекарств по рецепту, стоматологические услуги, программы здравоохранения.

Отмена помощи Украине

По словам главы президентской канцелярии Збигнева Богуцкого, по состоянию на сегодня оснований для продления специальной помощи Украине у Польши нет.

"Никакого другого закона президент не будет подписывать. Мы должны перейти на нормальные условия, то есть относиться к гражданам Украины так же, как и ко всем другим иностранцам", — заявил политик.

Напомним, Литва усиливает помощь Украине. В частности, речь идет о миллиарде долларов военной поддержки.

Ранее стало известно, что Ирландия готова сделать вклад в гарантии безопасности для Украины. Кроме того, эта страна, выступает за усиление давления на Россию.