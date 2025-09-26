Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусШтабПутешествияTravelТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиFashionВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Польша в последний раз продлила помощь Украине — что будет дальше

Польша в последний раз продлила помощь Украине — что будет дальше

Ua ru
Дата публикации 26 сентября 2025 22:23
Последнее продление специальной помощи от Польши — что изменится для Украины
Кароль Навроцкий. Фото: Reuters/Lukasz Glowala

Президент Польши Кароль Навроцкий подписал Акт о помощи гражданам Украины. В частности, до марта следующего года будет действовать специальный статус для украинских беженцев. Правда, больше продлевать помощь Украине Польша не планирует.

Об этом сообщило издание PAP.

Реклама
Читайте также:

Что предусматривает Акт о помощи гражданам Украины

Закон, который подписал Кароль Навроцкий, частично ограничивает выплаты и льготы. В частности, украинцев, которые не работают в Польше, лишат льгот на реабилитацию, медикаментозные программы, приобретение лекарств по рецепту, стоматологические услуги, программы здравоохранения.

Отмена помощи Украине

По словам главы президентской канцелярии Збигнева Богуцкого, по состоянию на сегодня оснований для продления специальной помощи Украине у Польши нет.

"Никакого другого закона президент не будет подписывать. Мы должны перейти на нормальные условия, то есть относиться к гражданам Украины так же, как и ко всем другим иностранцам", — заявил политик.

Напомним, Литва усиливает помощь Украине. В частности, речь идет о миллиарде долларов военной поддержки.

Ранее стало известно, что Ирландия готова сделать вклад в гарантии безопасности для Украины. Кроме того, эта страна, выступает за усиление давления на Россию.

Польша беженцы льготы помощь война в Украине Кароль Навроцкий
Чекарёва Мария - редактор
Автор:
Чекарёва Мария
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации