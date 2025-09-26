Відео
Головна Новини дня Польща востаннє продовжила допомогу Україні — що буде далі

Польща востаннє продовжила допомогу Україні — що буде далі

Ua ru
Дата публікації: 26 вересня 2025 22:23
Останнє продовження спеціальної допомоги від Польщі — що зміниться для України
Кароль Навроцький. Фото: Reuters/Lukasz Glowala

Президент Польщі Кароль Навроцький підписав Акт про допомогу громадянам України. Зокрема, до березня наступного року діятиме спеціальний статус для українських біженців. Щоправда, більше продовжувати допомогу Україні Польща не планує.

Про це повідомило видання PAP.

Читайте також:

Що передбачає Акт про допомогу громадянам України

Закон, який підписав Кароль Навроцький, частково обмежує виплати та пільги. Зокрема, українців, які не працюють у Польщі, позбавлять пільг на реабілітацію, медикаментозні програми, придбання ліків за рецептом, стоматологічні послуги, програми охорони здоров'я.

Скасування допомоги Україні 

За словами глави президентської канцелярії Збіґнєва Богуцького, станом на сьогодні підстав для продовження спеціальної допомоги Україні в Польщі немає.

"Жодного іншого закону президент не підписуватиме. Ми маємо перейти на нормальні умови, тобто ставитися до громадян України так само, як і до всіх інших іноземців", — заявив політик.

Нагадаємо, Литва посилює допомогу Україні. Зокрема, йдеться про мільярд доларів військової підтримки.

Раніше стало відомо, що Ірландія готова зробити внесок у гарантії безпеки для України. Крім того, ця країна, виступає за посилення тиску на Росію.

Польща біженці пільги допомога війна в Україні Кароль Навроцький
Чекарьова Марія - редактор
Автор:
Чекарьова Марія
