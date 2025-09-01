Володимир Зеленський провів розмову з Мікхолом Мартіном щодо гарантій безпеки

Ірландія готова зробити внесок у гарантії безпеки, — Зеленський
Президент України Володимир Зеленський поспілкувався із прем'єр-міністром Ірландії Мікхолом Мартіном. Вони обговорили гуманітарну підтримку та участь Ірландії у гарантіях безпеки.
Про це глава держави повідомив у своєму Telegram у понеділок, 1 вересня.
Володимир Зеленський провів розмову з Мікхолом Мартіном
Під час розмови сторони зосередилися на питаннях підтримки українців та спільних зусиллях у протидії російській агресії. Президент подякував ірландському прем'єру за підтримку українських родин, а також окремо відзначив допомогу Ірландії у забезпеченні навчального процесу для школярів.
"Сьогодні діти в Україні знову пішли до школи, і ми особливо вдячні Ірландії за допомогу в облаштуванні укриттів. Завдяки цьому ще більше наших школярів мають змогу навчатися офлайн і бути в безпеці. Ми також говорили про допомогу з фінансуванням для забезпечення учнів безкоштовним харчуванням. Домовилися шукати можливості", — сказав Зеленський.
Також президент і прем'єр обговорили гарантії безпеки для України, зокрема, участь Ірландії у них, а також подальший тиск на РФ.
"Обговорили роботу над гарантіями безпеки. Для нас дуже важлива залученість усіх партнерів. Ірландія готова зробити свій внесок у гарантування безпеки. Ми також однаково бачимо необхідність посилення тиску на Росію, зокрема й через запровадження вторинних санкцій. Треба зробити все можливе, щоб у Москві нарешті відчули, що ця війна є для них справді дорогою. Тільки так там почнуть думати про те, як закінчити те, що самі почали", — повідомив Зеленський.
Зазначимо, також сьогодні президент України обговорив подальшу співпрацю із НАТО під час розмови із Макром Рютте.
А також Зеленський повідомив, Португалія та Україна домовилися про спільне виробництво дронів.
Читайте Новини.LIVE!