Ирландия готова внести вклад в гарантии безопасности, — Зеленский

Ua ru
Дата публикации 1 сентября 2025 21:22
Владимир Зеленский провел разговор с Микхолом Мартином о гарантиях безопасности
Владимир Зеленский. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский пообщался с премьер-министром Ирландии Микхолом Мартином. Они обсудили гуманитарную поддержку и участие Ирландии в гарантиях безопасности.

Об этом глава государства сообщил в своем Telegram в понедельник, 1 сентября.

Во время разговора стороны сосредоточились на вопросах поддержки украинцев и совместных усилиях в противодействии российской агрессии. Президент поблагодарил ирландского премьера за поддержку украинских семей, а также отдельно отметил помощь Ирландии в обеспечении учебного процесса для школьников.

"Сегодня дети в Украине снова пошли в школу, и мы особенно благодарны Ирландии за помощь в обустройстве укрытий. Благодаря этому еще больше наших школьников могут учиться офлайн и быть в безопасности. Мы также говорили о помощи с финансированием для обеспечения учеников бесплатным питанием. Договорились искать возможности", — сказал Зеленский.

Также президент и премьер обсудили гарантии безопасности для Украины, в частности, участие Ирландии в них, а также дальнейшее давление на РФ.

"Обсудили работу над гарантиями безопасности. Для нас очень важна вовлеченность всех партнеров. Ирландия готова внести свой вклад в обеспечение безопасности. Мы также одинаково видим необходимость усиления давления на Россию, в том числе и через введение вторичных санкций. Надо сделать все возможное, чтобы в Москве наконец почувствовали, что эта война является для них действительно дорогой. Только так там начнут думать о том, как закончить то, что сами начали", — сообщил Зеленский.

Отметим, также сегодня президент Украины обсудил дальнейшее сотрудничество с НАТО во время разговора с Макром Рютте.

А также Зеленский сообщил, Португалия и Украина договорились о совместном производстве дронов.

Владимир Зеленский Ирландия помощь война в Украине гарантии безопасности
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
