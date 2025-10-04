Видео
Главная Новости дня Трамп хочет рекордно сократить лимит на прием беженцев

Трамп хочет рекордно сократить лимит на прием беженцев

Ua ru
Дата публикации 4 октября 2025 10:02
Беженцы в США — сколько людей принимают
Дональд Трамп. Фото: Reuters

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность установить рекордно низкий лимит на прием беженцев в 2026 году — всего 7,5 тысячи человек.

Об этом сообщает газета The New York Times.

Читайте также:

Кому из беженцев отдает предпочтение администрация Трампа

Отмечается, что большинство этих мест будет выделено для белого населения ЮАР и других групп, которые, по формулировке, подвергаются "несправедливой дискриминации".

New York Times пишет, что новые правила фактически закроют двери в США для тысяч семей, находящихся в лагерях для беженцев по всему миру. Ведь лимит, установленный администрацией Джо Байдена, предусматривал возможность приема 125 тысяч человек.

Окончательное решение по лимиту было отложено из-за шатдауна. Источник NYT отметил, что пока Конгресс не согласует дальнейшее финансирование, то США не будут принимать новых беженцев.

Напомним, ранее сообщалось, что изменения для украинских беженцев готовит Великобритания.

Также Совет ЕС предоставил рекомендации для украинцев за рубежом.

