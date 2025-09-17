Какие есть программы для украинцев в США

Украинцы в США. Фото: AP

Программа гуманитарной помощи для украинцев "Объединимся для Украины" временно приостановлена в январе 2025 года по приказу президента США. Начиная с апреля 2022 по условиям программы граждане США имели возможность оказывать спонсорскую поддержку украинцам для въезда в страну, но рассмотрение новых заявлений пока приостановлено, а обновление документов действительных — движется, однако очень медленно. Люди обеспокоены, что будет дальше и будет ли у них возможность легально остаться в США, поскольку у многих уже в сентябре 2025 года истекает срок легального пребывания в Америке.

Журналистка Новини.LIVE Ульяна Бойчук пообщалась с людьми, которые ждут решения вопроса разрешения на работу и пребывания в Америке. Она и рассказывает дальше.

Реклама

Читайте также:

Программа убежища "Объединимся для Украины" — как это работает

С началом полномасштабного вторжения по меньшей мере 240 тысяч украинцев приехало в Соединенные Штаты по программе убежища "Объединимся для Украины" ("United for Ukraine"). Это специальная программа, которую правительство Америки ввело для украинцев как реакцию на полномасштабное вторжение России в Украину. Следовательно, "Єднаймося для України" упрощает процесс получения гражданами Украины гуманитарного пароля в США, который дает возможность приехали в США, жить и работать здесь легально.

По условиям программы, с апреля 2022-го года украинцы получили пароль для пересечения границы, а позже — право на работу на два года, с возможностью продления его каждые два года. Чтобы программа заработала, в Америке должен быть платежеспособный спонсор, который имеет возможность предоставить людям, которые в этом нуждаются, жилье, питание и другие вещи при необходимости. Дополнительно при необходимости на первых порах украинцы также получали бесплатное медицинское страхование и средства на еду.

Поограмой в 2022 году воспользовалась семья госпожи Натальи из Одессы. Полномасштабное вторжение застало семью дома.

"А война пришла так неожиданно. Я бужу мужа и говорю: просыпайся, что-то происходит. Сначала подумали, что это какие-то работы в порту, но когда вышли в интернет — увидели, что началось. Мы живем на холме, и сразу из окна увидели дым. Тогда поняли, что это серьезно", — вспоминает женщина.

Несколько месяцев семья жила в подвале, и когда решили вернуться к нормальной жизни, опасность снова напомнила о себе. Следующей же ночью в нефтеперерабатывающий завод рядом с домом попали российские ракеты.

"В четыре утра комнату осветила красная вспышка. Мы пережили шесть взрывов. Наш подвал на три метра под землей трясло так, что сыпалась штукатурка", — говорит Наталья.

Этот обстрел стал переломным моментом. Семья решила выезжать. Дорога в Болгарию длилась 48 часов: автобусы были переполнены женщинами и детьми. Сначала Наталья жила в лагере для беженцев, а потом брат, который давно жил в США, согласился стать ее спонсором в рамках программы "Объединимся для Украины". Разрешение на въезд оформили за три дня.

Сначала Наталья планировала пробыть в США три месяца, но обстоятельства изменились: муж потерял работу в Одессе, сама женщина также осталась без работы. В Штатах она устроилась работать в детском саду, а муж — в ремонтной сфере.

Оба имеют дипломы Одесского политехнического университета, факультета химических технологий.

"Мы — нефтепереработчики", — говорит Наталья.

Она работает над признанием дипломов, чтобы иметь шанс найти работу по специальности. Однако неопределенность относительно будущего не дает покоя: программы поддержки имеют срок действия.

"Мы успели подать на репароль, он у нас действителен до мая 2026 года. Также оформили документы на продление TPS. Но что будет дальше — непонятно. Старшая дочь заканчивает школу и планирует поступать в колледж в Вирджинии на специальность "медсестринство". Она уже не хочет возвращаться в Украину — ей нравится американская жизнь", — рассказывает Наталья.

Переход из "Єднаймося для України" на программу временного убежища

Речь идет о том, что дополнительно с программой "Соединимся для Украины" предыдущая администрация США позволила украинцам, которые приехали в Соединенные Штаты до 11 апреля 2022 года получить статус ТПС — статус временного убежища, согласно которому можно легально остаться в стране, работать и в некоторых случаях получать право на медицинское страхование и средства на еду.

Министерство внутренней безопасности США предоставили возможность для украинцев возобновить статус ТПС каждые полтора года, а с 18 августа 2023-го года с разрешением для людей, которые заехали в США по программе "Объединимся для Украины" — "United for Ukraine", переходить на статус временного убежища.

Такой переход сделала также Алина Бондаренко. Девушка приехала в Соединенные Штаты 1 сентября 2022 года тоже по программе "Єднаймося для України", но план был больше как туристический — побыть в Штатах три месяца, и увидеть понравится ли. Однако, через месяц после приезда, девушке удалось найти работу, которая была лучше ее предыдущей. Алина решилась остаться в США.

"Когда мой статус "Ю4Ю" заканчивался, я решила подать на продление. Это все прошло довольно быстро и безболезненно мне продлили его до августа 26-го года", — говорит Алина.

Девушка также послушала советы квалифицированных юристов, и перешла на статус временного убежища ТПС, когда была такая возможность, потому что некоторые юристы предлагали девушке, что так будет безопаснее.

"Ю4Ю это все же временная программа по инициативе предыдущего президента США, поэтому какой-то стабильности или долгосрочности, по моему мнению, она не предлагала. ТПС все-таки более надежная стратегия более надежный выбор, я это сделала тоже довольно очень долго рассматривается заявка, но все прошло. Сейчас я работаю по своему разрешению на работу, который привязан к моей Ю4Ю. Но в то же время я также имею ТПС старый и рассматривается продолжение, пока неясно, как это все будет", — говорит девушка.

Многие люди воспользовались этой возможностью и получили временное убежище дополнительно имея гуманитарный пароль, ведь все волновались за законность своего пребывания здесь. У многих украинцев документы и легальное пребывание в США заканчивается уже в сентябре 2025-го года. Учитывая миграционную политику политику действующей администрации США, люди в панике, не понимают, что им делать и должны ли они покидать страну, пока ждут продления документов — неизвестно. Однако, адвокаты рекомендуют проверять документ из официальных источников, не верить блогерам и информации, которая массово распространяется в сети и ждать новостей из официальных источников.

Чего ждать украинцам, которые имеют убежище в США

Еще в марте, после встречи в Белом Доме, издание Ройтерс ссылаясь на собственные источники сообщали, что уже с апреля 2025-го якобы администрация должна была бы начать заниматься вопросом украинцев здесь, которых, напомню приехало в США не менее 240 тысяч. Поскольку программа приостановилась в январе, появились слухи, что украинцы должны будут покинуть США. Тогда пресс-секретарь президента Трампа опровергла слухи.

Недавно журналист издания DW Миша Комадовский спросил Дональда Трампа возле Белого Дома, что будет с украинцами, которые получили убежище здесь. На что Дональд Трамп ответил, что "мы работаем с ними". Без конкретики пока. Однако, ко Дню Независимости США в июле 2025-го года в Конгрессе приняли бюджет Америки на 2026-й год, где также приписали увеличение государственного взноса для людей, которые приезжают в США по программе временного убежища. Теперь обновлять документы нужно как минимум раз в год, и стоить они будут вдвое больше, что дает надежду многим людям, что программа продолжается.

Джозеф Эдлоу, директор Службы гражданства и иммиграции США (USCIS) в публичной беседе в Национальном пресс-клубе отметил, что приостановление рассмотрения некоторых дел происходит из-за проверки каждой страны, ведь статус временного убежища имеют граждане разных стран. — "У нас есть много дел, которые мы будем пересматривать и условия, при которых граждане определенных стран имели ТПС".

Вопрос миграции требует изменений, но не таким способом, как это происходит сегодня в Соединенных Штатах, считает митрополит Борис Гудзяк. Именно он был одним из тех, кто прилагал усилия, чтобы программа приюта для украинцев в США заработала.

"Христос нас зовет к тому, чтобы помогать другим, и принять бездомного беженца — это высокий христианский долг. Политика, которая этим пренебрегает, является вредной и опасной. Когда кто-то находится в тревоге, лучший способ справиться со страхом — помочь другому. Мы способны пережить многое, даже опасность выдворения, если знаем, кем мы являемся. Мы имеем Богом данное достоинство. Мы Богом любимы, и если делимся друг с другом, то становимся сильнее. Поэтому, если вы чувствуете страх - давайте поддерживать друг друга. Когда мы вместе и делим общий хлеб — мы сильны", — говорит он.

Планировать пока трудно, но возможно. Алина Бондаренко надеется получить рабочую визу от работодателя.

"Вообще рабочие визы в США — это лотерея, в прямом смысле. Есть определенное количество этих виз, которые каждый год Америка выдает. И, мне кажется, рейт типа процент возможности получить эту визу. В этом году был где-то 28 процентов. И, маловероятно, что аппликант может получить эту визу. Поэтому такой план - надеяться на лотерею", — говорит девушка.

Несмотря на все трудности, семья Натальи держится вместе и смотрит вперед: "Мы не можем опустить руки и сказать: все, больше не могу. Мы столько всего пережили, что не имеем права. Мы должны идти дальше — ради детей и будущего нашей страны".

Напомним, мы также сообщали, что изменить правила пребывания для украинских беженцев планирует и Чехия.

Также узнавайте, за какие нарушения в странах Европы можно получить штраф до 3 000 евро.