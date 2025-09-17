Які є програми для українців у США

Українці в США. Фото: AP

Програму гуманітарної допомоги для українців "Єднаймося для України" тимчасово призупинено в січні 2025 року за наказом президента США. Починаючи із квітня 2022 за умовами програми громадяни США мали можливість надавати спонсорську підтримку українцям для в'їзду в країну, але розгляд нових заяв наразі призупинено, а поновлення документів дійсних — рухається, однак дуже повільно. Люди стурбовані, що буде далі та чи буде у них можливість легально залишитись у США, оскільки у багатьох вже у вересні 2025 спливає термін легального перебування в Америці.

Журналістка Новини.LIVE Уляна Бойчук поспілкувалась із людьми, які чекають вирішення питання дозволу на роботу та перебування в Америці. Вона і розповідає далі.

Програма притулку "Єднаймося для України" — як це працює

Із початком повномасштабного вторгнення щонайменше 240 тисяч українців приїхало до Сполучених Штатів за програмою притулку "Єднаймося для України" ("United for Ukraine"). Це спеціальна програма, яку уряд Америки запровадив для українців як реакцію на повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Відтак, "Єднаймося для України" спрощує процес отримання громадянами України гуманітарного паролю в США, який надає можливість приїхали до США, жити та працювати тут легально.

За умовами програми, з квітня 2022-го року українці отримали пароль для перетину кордону, а пізніше — право на роботу на два роки, із можливістю продовження його кожні два роки. Аби програма запрацювала, у Америці має бути платоспроможний спонсор, який має можливість надати людям, які цього потребують, житло, харчування та інші речі за потреби. Додатково за потреби на перших порах українці також отримували безкоштовне медичне страхування та кошти на їжу.

Поограмою у 2022му році скористалась родина пані Наталі з Одеси. Повномасштабне вторгнення застало родину вдома.

"А війна прийшла так зненацька. Я буджу чоловіка й кажу: прокидайся, щось відбувається. Спершу подумали, що то якісь роботи в порту, але коли вийшли в інтернет — побачили, що почалось. Ми живемо на пагорбі, й одразу з вікна побачили дим. Тоді зрозуміли, що це серйозно", — згадує жінка.

Кілька місяців сім'я жила у підвалі, і коли вирішили повернутися до нормального життя, небезпека знову нагадала про себе. Наступної ж ночі у нафтопереробний завод поруч із будинком влучили російські ракети.

"О четвертій ранку кімнату освітила червона спалах. Ми пережили шість вибухів. Наш підвал на три метри під землею трусило так, що сипалася штукатурка", — каже Наталя.

Цей обстріл став переломним моментом. Родина вирішила виїжджати. Дорога до Болгарії тривала 48 годин: автобуси були переповнені жінками та дітьми. Спершу Наталя жила у таборі для біженців, а згодом брат, який давно мешкав у США, погодився стати її спонсором у межах програми "Єднаймося для України". Дозвіл на в’їзд оформили за три дні.

Спершу Наталя планувала пробути у США три місяці, але обставини змінилися: чоловік втратив роботу в Одесі, сама жінка також залишилася без праці. У Штатах вона влаштувалася працювати в дитячому садку, а чоловік — у ремонтній сфері.

Обидва мають дипломи Одеського політехнічного університету, факультету хімічних технологій.

"Ми — нафтопереробники", — каже Наталя.

Вона працює над визнанням дипломів, щоб мати шанс знайти роботу за спеціальністю. Проте невизначеність щодо майбутнього не дає спокою: програми підтримки мають термін дії.

"Ми встигли подати на репароль, він у нас дійсний до травня 2026 року. Також оформили документи на продовження TPS. Але що буде далі — незрозуміло. Старша донька закінчує школу й планує вступати до коледжу у Вірджинії на спеціальність "медсестринство". Вона вже не хоче повертатися в Україну — їй подобається американське життя", — розповідає Наталя.

Перехід з "Єднаймося для України" на програму тимчасового притулку

Йдеться про те, що додатково із програмою "Єднаймося для України" попередня адміністрація США дозволила українцям, які приїхали до Сполучених Штатів до 11 квітня 2022 року отримати статус ТПС — статус тимчасового притулку, згідно з яким можна легально залишитись в країні, працювати і в деяких випадках отримувати право на медичне страхування та кошти на їжу.

Міністерство внутрішньої безпеки США надали можливість для українців поновити статус ТПС для кожні півтори роки, а з 18 серпня 2023-го року із дозволом для людей, які заїхали у США за програмою "Єднаймося для України" — "United for Ukraine", переходити на статус тимчовового притулку.

Такий перехід зробила також Аліна Бондаренко. Дівчина приїхала до Сполучених Штатів 1 вересня 2022 року теж за програмою "Єднаймося для України", але план був більше як туристичний — побути у Штатах три місяці, і побачити чи сподобається. Однак, за місяць після приїзду, дівчині вдалось знайти роботу, яка була кращою за її попередню. Аліна вирішилась залишитись у США.

"Коли мій статус "Ю4Ю" закінчувався, я вирішила подати на продовження. Це все пройшло доволі швидко і безболісно мені продовжили його до серпня 26-го року", — каже Аліна.

Дівчина також послухала поради кваліфікованих юристів, та перейшла на статус тимчасового притулку ТПС, коли була така можливість, тому що деякі юристи пропонували дівчині, що так буде безпечніше.

"Ю4Ю це все ж таки тимчасова програма за ініціативи попереднього президента США, тому якоїсь стабільності чи довгостроковості, на мою думку, вона не пропонувала. ТПС все-таки більш надійна стратегія більш надійний вибір, я це зробила теж доволі дуже довго розглядається заявка, але все пройшло. Наразі я працюю за своїм дозволом на роботу, який прив'язаний до моєї Ю4Ю. Але в той же час я також маю ТПС старий і розглядається продовження, поки що неясне, як це все буде", — каже дівчина.

Багато людей скористалися цією можливістю та отримали тимчасовий притулок додатково маючи гуманітарний пароль, адже всі хвилювались за законність свого перебування тут. У багатьох українців документи та легальне перебування у США закінчується вже у вересні 2025-го року. Враховуючи міграційну політику політику чинної адміністрації США, люди у паніці, не розуміють, що їм робити і чи мають вони покидати країну, поки чекають продовження документів – невідомо. Однак, адвокати рекомендують перевіряти документ з офіційних джерел, не вірити блогерам та інформації, яка масово поширюється у мережі і чекати новин із офіційних джерел.

Чого чекати українцям, які мають притулок у США

Ще у березні, після зустрічі у Білому Домі, видання Ройтерс посилаючись на власні джерела повідомляли, що вже з квітня 2025-го нібито адміністрація мала би почати займатись питанням українців тут, яких, нагадаю приїхало у США щонайменше 240 тисяч. Оскільки програма призупинилась у січні, зодили чутки, що українців повинні будуть покинути США. Тоді прессекретар президента Трампа спростувала чутки.

Нещодавно журналіст видання DW Міша Комадовський спитав Дональда Трамп біля Білого Дому, що буде з українцями, які отримали притулок тут. На що Дональд Трамп відповів, що "ми працюємо з ними". Без конкретики поки. Однак, до Дня Незалежності США у липня 2025-го року в Конгресі прийняли бюджет Америки на 2026-й рік, де також приписали збільшення державного внеску для людей, які приходи да США за програмою тимчасового притулку. Тепер оновлювати документи потрібно щонайменше раз на рік, і коштуватимуть вони вдвічі більше, що дає надію багатьом людям, що програма продовжується.

Джозеф Едлоу, директор Служби громадянства та імміграції США (USCIS) у публічній розмові у Національному прес-клубі наголосив, що призупинення розгляду деяких справ стається через перевірки кожної країни оремо, адже статус тимчасового притулку мають громадяни різних країн. — "Ми маємо багато справ, які ми будемо переглядати і умови, за яких громадяни певних країн мали ТПС".

Питання міграції потребує змін, але не таким способом, як це відбувається сьогодні у Сполучених Штатах, вважає митрополит Борис Гудзяк. Саме він був одним із тих, хто докладав зусиль, аби програма прихистку для українців у США запрацювала.

"Христос нас кличе до того, щоб допомагати іншим, і прийняти бездомного біженця — це високий християнський обов’язок. Політика, яка цим нехтує, є шкідливою й небезпечною. Коли хтось перебуває в тривозі, найкращий спосіб упоратися зі страхом – допомогти іншому. Ми здатні пережити багато, навіть небезпеку видворення, якщо знаємо, ким ми є. Ми маємо Богом дану гідність. Ми є Богом люблені, і якщо ділимося один з одним, то стаємо сильнішими. Тому, якщо ви відчуваєте страх – підтримуймо одне одного. Коли ми разом і ділимо спільний хліб — ми є сильні", — каже він.

Планувати поки важко, але можливо. Аліна Бондаренко надіється отримати на робочу візу від роботодавця.

"Взагалі робочі візи в США — це лотерея, в прямому сенсі. Є певна кількість цих віз, які щороку Америка видає. І, мені здається, рейт типу відсоток можливості отримати цю візу. Цього року був десь 28 відсотків. І, малоймовірності, що аплікант може отримати цю візу. Тому такий план — надіятися на лотерею", — каже дівчина.

Попри всі труднощі, родина пані Наталі тримається разом і дивиться вперед: "Ми не можемо опустити руки і сказати: все, більше не можу. Ми стільки всього пережили, що не маємо права. Ми маємо йти далі — заради дітей і майбутнього нашої країни".

