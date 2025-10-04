Відео
Трамп хоче рекордно скоротити ліміт на прийом біженців

Трамп хоче рекордно скоротити ліміт на прийом біженців

Дата публікації: 4 жовтня 2025 10:02
Біженці в США — скільки людей приймають
Дональд Трамп. Фото: Reuters

Адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає можливість встановити рекордно низький ліміт на прийом біженців у 2026 році — всього 7,5 тисяч осіб.

Про це повідомляє газета The New York Times.

Читайте також:

Кому з біженців віддає перевагу адміністрація Трампа

Зазначається, що більшість цих місць буде виділено для білого населення ПАР та інших груп, які, за формулюванням, зазнають "несправедливої дискримінації".

New York Times пише, що нові правила фактично зачинять двері до США для тисяч сімей, які перебувають у таборах для біженців по всьому світу. Адже ліміт, встановлений адміністрацією Джо Байдена, передбачав можливість прийому 125 тисяч осіб.

Остаточне рішення щодо ліміту було відкладено через шатдаун. Джерело NYT зазначило, що поки Конгрес не погодить подальше фінансування, то США не прийматимуть нових біженців.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що зміни для українських біженців готує Велика Британія.

Також Рада ЄС надала рекомендації для українців за кордоном.

США Дональд Трамп ПАР біженці ліміти
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
