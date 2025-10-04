Біженці в США — скільки людей приймають

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає можливість встановити рекордно низький ліміт на прийом біженців у 2026 році — всього 7,5 тисяч осіб.

Про це повідомляє газета The New York Times.

Зазначається, що більшість цих місць буде виділено для білого населення ПАР та інших груп, які, за формулюванням, зазнають "несправедливої дискримінації".

New York Times пише, що нові правила фактично зачинять двері до США для тисяч сімей, які перебувають у таборах для біженців по всьому світу. Адже ліміт, встановлений адміністрацією Джо Байдена, передбачав можливість прийому 125 тисяч осіб.

Остаточне рішення щодо ліміту було відкладено через шатдаун. Джерело NYT зазначило, що поки Конгрес не погодить подальше фінансування, то США не прийматимуть нових біженців.

