Яка країна може депортувати українських біженців

Швейцарія може депортувати біженців із семи областей України
Швейцарія обмежує надання статусу захисту українцям, які проживали за межами зон бойових дій. Особливо це стосується жителів Волинської, Рівненської, Львівської, Тернопільської, Закарпатської, Івано-Франківської та Чернівецької областей.
Про це повідомляє SWI.
До якого часу діятиме статус S для українців у Швейцарії
Зазначається, що осіб із західних областей можуть навіть депортувати.
Також уточнюється, що особи, які вже мають статус S у Швейцарії, а також члени їхніх сімей, які все ще проживають в Україні, депортації не підлягатимуть. Такий статус зберігатиметься у Швейцарії до 4 березня 2027 року.
Також Федеральна рада Швейцарії визнала, що біженці з областей, де тривають бойові дії не можуть без побоювань повернутися до своєї країни. Адже стабілізація в середньостроковій перспективі в Україні є нереальною.
