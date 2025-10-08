Відео
Головна Новини дня Швейцарія може депортувати біженців із семи областей України

Швейцарія може депортувати біженців із семи областей України

Ua ru
Дата публікації: 8 жовтня 2025 17:54
Яка країна може депортувати українських біженців
Біженка з України. Фото: BBC

Швейцарія обмежує надання статусу захисту українцям, які проживали за межами зон бойових дій. Особливо це стосується жителів Волинської, Рівненської, Львівської, Тернопільської, Закарпатської, Івано-Франківської та Чернівецької областей.

Про це повідомляє SWI.

Читайте також:

До якого часу діятиме статус S для українців у Швейцарії

Зазначається, що осіб із західних областей можуть навіть депортувати.

Також уточнюється, що особи, які вже мають статус S у Швейцарії, а також члени їхніх сімей, які все ще проживають в Україні, депортації не підлягатимуть. Такий статус зберігатиметься у Швейцарії до 4 березня 2027 року. 

Також Федеральна рада Швейцарії визнала, що біженці з областей, де тривають бойові дії не можуть без побоювань повернутися до своєї країни. Адже стабілізація в середньостроковій перспективі в Україні є нереальною.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що лише деякі українці можуть отримати дозвіл на постійне проживання у Великій Британії.

Також значні зміни для біженців готують США.

Швейцарія Україна біженці війна в Україні депортація
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
