Україна
Головна Новини дня Найбільше за роки — у США готуються депортувати українців

Найбільше за роки — у США готуються депортувати українців

Дата публікації: 14 листопада 2025 16:13
Оновлено: 16:13
США депортують українців — яку кількість
Закордонний паспорт України. Ілюстративне фото: РБК-Україна

Адміністрація президент США Дональда Трампа готується депортувати найбільшу кількість українців за останні роки. Депортації можуть розпочатися вже в понеділок, 17 листопада.

Про це повідомляє The Washington Post. 

Читайте також:

Депортація українців зі США

У посольстві України в США заявили, що їм відомо про "приблизно 80 громадян України", які мають остаточні накази про депортацію "через порушення законодавства США". Зараз Вашингтон працює над логістикою, "беручи до уваги відсутність прямого міжнародного авіасполучення з Україною".

"Слід зазначити, що депортація є широко використовуваним правовим механізмом, передбаченим імміграційним законодавством більшості країн світу. Це стандартна процедура, яка застосовується до всіх іноземних громадян та осіб без громадянства, які порушують умови свого перебування в США, незалежно від їхньої національності", — сказала посол України в США Ольга Стефанішина. 

Депортації можуть розпочатися вже в понеділок військовими або чартерними рейсами до Польщі, де депортовані будуть передані в руки української влади.

Радник Володимира Зеленського, коментуючи це питання, заявив, що з Америки можуть депортувати "скільки завгодно людей". Він пообіцяв знайти людям "корисне застосування".

Водночас видання зазначило, якщо будуть депортовані усі 80 осіб, це стане найбільшою кількістю за останні роки. Для порівняння, у 2024-му США депортували 53 українців.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Швейцарія може депортувати біженців із семи областей України. Йдеться про українців із західних областей. 

Також ми писали, як не бути депортованим у 2025 році з Польщі. Є кілька найпоширеніших підстав. 

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
