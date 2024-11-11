У США запускають круїз для охочих бути подалі від Трампа

Круїзний лайнер. Фото ілюстративне: Inflot

У Сполучених Штатах запустили кругосвітній круїз на чотири роки для тих, хто хоче "перечекати президентство Трампа". Мандрівники зможуть відвідати 140 країн та сім континентів.

Про це повідомляє видання Business Insider.

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Лайнер Villa Vie Odyssey пропонує подорож, що охоплює 140 країн на всіх семи континентах.

Одномісна каюта за системою all-inclusive обійдеться від 256 тисяч доларів, а двомісна — від 320 тисяч доларів.

Програма передбачає повний набір послуг: харчування, спа-центр, фітнес-програми, а також безкоштовне пиво та вино під час обідів і вечерь.

Раніше ми писали, що рідкісну монету епохи Стародавнього Риму, якій близько 2000 років, продали на аукціоні у США. За неї заплатили 216 тисяч доларів.

Нагадуємо, стало відомо, коли зустрінуться переможець виборчих перегонів Дональд Трамп та чинний президент Джо Байден.