В США запускают круиз для желающих быть подальше от Трампа

Круизный лайнер. Фото иллюстративное: Inflot

В Соединенных Штатах запустили кругосветный круиз на четыре года для тех, кто хочет "переждать президентство Трампа". Путешественники смогут посетить 140 стран и семь континентов.

Об этом сообщает издание Business Insider .

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Лайнер Villa Vie Odyssey предлагает путешествие, охватывающее 140 стран на всех семи континентах.

Одноместная каюта по системе all-inclusive обойдется от 256 тысяч долларов, а двухместная – от 320 тысяч долларов.

Программа предусматривает полный набор услуг: питание, спа-центр, фитнес-программы, а также бесплатное пиво и вино во время обедов и ужинов.

Ранее мы писали, что редкую монету эпохи Древнего Рима, которой около 2000 лет, было продано на аукционе в США. За нее заплатили 216 тысяч долларов.

Напоминаем, стало известно, когда встретятся победитель избирательной гонки Дональд Трамп и действующий президент Джо Байден.