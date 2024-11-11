В США запускают круиз для желающих быть подальше от Трампа
В Соединенных Штатах запустили кругосветный круиз на четыре года для тех, кто хочет "переждать президентство Трампа". Путешественники смогут посетить 140 стран и семь континентов.
Об этом сообщает издание Business Insider .
Круиз для уставших от политики
Лайнер Villa Vie Odyssey предлагает путешествие, охватывающее 140 стран на всех семи континентах.
Одноместная каюта по системе all-inclusive обойдется от 256 тысяч долларов, а двухместная – от 320 тысяч долларов.
Программа предусматривает полный набор услуг: питание, спа-центр, фитнес-программы, а также бесплатное пиво и вино во время обедов и ужинов.
Ранее мы писали, что редкую монету эпохи Древнего Рима, которой около 2000 лет, было продано на аукционе в США. За нее заплатили 216 тысяч долларов.
Напоминаем, стало известно, когда встретятся победитель избирательной гонки Дональд Трамп и действующий президент Джо Байден.
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