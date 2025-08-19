Переговори Трампа і Путіна - які нові горизонти

Речниця Дональда Трампа Керолайн Левітт. Фото: кадр із відео

Білий дім заявив про відчутний "прорив" у переговорах між США та Росією, які відбулися на Алясці. Саме завдяки зусиллям американського президента вдалося зрушити з місця процес, який роками залишався у глухому куті.

Про це повідомила речниця Дональда Трампа Керолайн Левітт.

Переговори Трампа і Путіна

За її словами, переговори Трампа та Володимира Путіна були продуктивними та дозволили сторонам узгодити ключові питання. Це, своєю чергою, відкрило шлях до наступного етапу дискусій, що проходитимуть уже у Білому домі.

Левітт підкреслила, що всі учасники зустрічі високо оцінили рішучість та лідерство Трампа, яке дало можливість відновити діалог і створило перспективу для мирного завершення війни.

Вона також нагадала, що, на відміну від його попередників, саме за каденції Трампа Росія не здійснювала нових військових вторгнень. На її думку, це стало можливим завдяки повазі Кремля до сильної зовнішньої політики американського президента.

Нагадаємо, раніше видання Wall Street Journal заявило, що Зеленський готовий говорити про території на переговорах.

Також Зеленський і Трамп під час зустрічі у Вашингтоні не лише обговорили ключові питання, а й обмінялися символічними подарунками.