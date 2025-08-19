Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабПсихологіяАвтоВійнаГороскопTravelАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня У США заявили про "прорив" у переговорах із Росією завдяки Трампу

У США заявили про "прорив" у переговорах із Росією завдяки Трампу

Ua ru
Дата публікації: 19 серпня 2025 21:14
Переговори Трампа і Путіна - які нові горизонти
Речниця Дональда Трампа Керолайн Левітт. Фото: кадр із відео

Білий дім заявив про відчутний "прорив" у переговорах між США та Росією, які відбулися на Алясці. Саме завдяки зусиллям американського президента вдалося зрушити з місця процес, який роками залишався у глухому куті.

Про це повідомила речниця Дональда Трампа Керолайн Левітт.

Реклама
Читайте також:

Переговори Трампа і Путіна

За її словами, переговори Трампа та Володимира Путіна були продуктивними та дозволили сторонам узгодити ключові питання. Це, своєю чергою, відкрило шлях до наступного етапу дискусій, що проходитимуть уже у Білому домі.

Левітт підкреслила, що всі учасники зустрічі високо оцінили рішучість та лідерство Трампа, яке дало можливість відновити діалог і створило перспективу для мирного завершення війни.

Вона також нагадала, що, на відміну від його попередників, саме за каденції Трампа Росія не здійснювала нових військових вторгнень. На її думку, це стало можливим завдяки повазі Кремля до сильної зовнішньої політики американського президента.

Нагадаємо, раніше видання Wall Street Journal заявило, що Зеленський готовий говорити про території на переговорах

Також Зеленський і Трамп під час зустрічі у Вашингтоні не лише обговорили ключові питання, а й обмінялися символічними подарунками

США володимир путін переговори президент Росія
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації