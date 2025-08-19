Видео
В США заявили о "прорыве" в переговорах с РФ благодаря Трампу

В США заявили о "прорыве" в переговорах с РФ благодаря Трампу

Дата публикации 19 августа 2025 21:14
Переговоры Трампа и Путина - какие новые горизонты
Пресс-секретарь Дональда Трампа Кэролайн Левитт. Фото: кадр из видео

Белый дом заявил об ощутимом "прорыве" в переговорах между США и Россией, которые состоялись на Аляске. Именно благодаря усилиям американского президента удалось сдвинуть с места процесс, который годами оставался в тупике.

Об этом сообщила пресс-секретарь Дональда Трампа Кэролайн Левитт.

Читайте также:

Переговоры Трампа и Путина

По ее словам, переговоры Трампа и Владимира Путина были продуктивными и позволили сторонам согласовать ключевые вопросы. Это, в свою очередь, открыло путь к следующему этапу дискуссий, которые будут проходить уже в Белом доме.

Левитт подчеркнула, что все участники встречи высоко оценили решимость и лидерство Трампа, которое дало возможность возобновить диалог и создало перспективу для мирного завершения войны.

Она также напомнила, что, в отличие от его предшественников, именно при каденции Трампа Россия не осуществляла новых военных вторжений. По ее мнению, это стало возможным благодаря уважению Кремля к сильной внешней политике американского президента.

Напомним, ранее издание Wall Street Journal заявило, что Зеленский готов говорить о территориях на переговорах.

Также Зеленский и Трамп во время встречи в Вашингтоне не только обсудили ключевые вопросы, но и обменялись символическими подарками.

Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
