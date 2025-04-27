Політика депортації Трампа — у США заарештували дружину офіцера Берегової охорони через візу

Авто з проблисковими маячками. Фото: thereporteronline.com

У суботу стало відомо, що на початку цього тижня федеральна імміграційна влада США заарештувала дружину чинного співробітника Берегової охорони. Це сталося в житловому секторі для сімей на авіабазі ВМС США в Кі-Весті після того, як було проведено планову перевірку.

Про це повідомляє Bloomberg.

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"Дружина не є членом Берегової охорони і була затримана Службою розслідувань внутрішньої безпеки відповідно до законної постанови про висилку. Берегова охорона тісно співпрацює з HSI та іншими для забезпечення дотримання федеральних законів, зокрема імміграційних", — заявив представник Берегової охорони лейтенант-коммандер Стів Рот, підтвердивши арешт на базі в четвер.

За словами американського чиновника, робоча віза жінки закінчилася приблизно 2017 року, і кілька років потому її позначили для висилки зі Сполучених Штатів. Вона і береговий охоронець одружилися на початку цього року.

Хоч адміністрація Трампа зробила арешти іммігрантів головним пріоритетом для федеральних правоохоронних органів, не одразу стало зрозуміло, що арешт дружини військовослужбовця на базі був частиною масштабнішої операції.

Чиновник сказав, що коли жінка та її чоловік із Берегової охорони готувалися переїхати у своє житло на базі в середу, вони вирушили в центр контролю відвідувачів, щоб отримати перепустку, аби вона могла потрапити на об'єкт Кі-Вест. Під час звичайної перевірки безпеки, необхідної для доступу на базу, ім'я жінки було позначено як проблема.

Далі персонал бази зв'язався зі Службою кримінальних розслідувань ВМС, яка зайнялася цим питанням. Співробітники NCIS і служби безпеки Берегової охорони отримали дозвіл від командира бази увійти на об'єкт, а потім вирушили в будинок берегового охоронця в четвер. До них приєдналися співробітники Служби розслідувань внутрішньої безпеки, підрозділи імміграційної та митної поліції.

Зрештою HSI взяла дружину під варту, і чиновник заявив, що, на їхню думку, вона все ще продовжує перебувати під вартою. Водночас чиновники не назвали країну, з якої вона родом.

Берегова охорона переадресувала питання про особу жінки, її імміграційний статус і звинувачення до ICE, яка не відповіла на запит про коментар у суботу. Департамент внутрішньої безпеки також не відповів на запит про коментар.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що президент США Дональд Трамп має намір депортувати щонайменше мільйон мігрантів на рік.

Також ми писали, що консультанти Департаменту ефективності державного управління (DOGE) отримали дані мільйонів іммігрантів у США.