Политика депортации Трампа — в США арестовали жену офицера Береговой охраны из-за визы

Авто с проблесковыми маячками. Фото: thereporteronline.com

В субботу стало известно, что вначале этой недели федеральные иммиграционные власти США арестовали жену действующего сотрудника Береговой охраны. Это произошло в жилом секторе для семей на авиабазе ВМС США в Ки-Уэсте после того, как была проведена плановая проверка.

Об этом сообщает Bloomberg.

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"Супруга не является членом Береговой охраны и была задержана Службой расследований внутренней безопасности в соответствии с законным постановлением о высылке. Береговая охрана тесно сотрудничает с HSI и другими для обеспечения соблюдения федеральных законов, в том числе иммиграционных", — заявил представитель Береговой охраны лейтенант-коммандер Стив Рот, подтвердив арест на базе в четверг.

По словам американского чиновника, рабочая виза женщины истекла примерно в 2017 году, и несколько лет спустя ее пометили для высылки из Соединенных Штатов. Она и береговой охранник поженились в начале этого года.

Хоть администрация Трампа сделала аресты иммигрантов главным приоритетом для федеральных правоохранительных органов, не сразу стало ясно, что арест супруги военнослужащего на базе был частью более масштабной операции.

Чиновник сказал, что когда женщина и ее муж из Береговой охраны готовились переехать в свое жилье на базе в среду, они отправились в центр контроля посетителей получить пропуск, чтобы она могла попасть на объект Ки-Уэст. Во время обычной проверки безопасности, необходимой для доступа на базу, имя женщины было отмечено как проблема.

Далее персонал базы связался со Службой уголовных расследований ВМС, которая занялась этим вопросом. Сотрудники NCIS и службы безопасности Береговой охраны получили разрешение от командира базы войти на объект, а затем отправились в дом берегового охранника в четверг. К ним присоединились сотрудники Службы расследований внутренней безопасности, подразделения иммиграционной и таможенной полиции.

В конце концов HSI взяла супругу под стражу, и чиновник заявил, что, по их мнению, она все еще продолжает находиться под стражей. В то же время чиновники не назвали страну, из которой она родом.

Береговая охрана переадресовала вопросы о личности женщины, ее иммиграционном статусе и обвинениях в ICE, которая не ответила на запрос о комментарии в субботу. Департамент внутренней безопасности также не ответил на запрос о комментарии.

Напомним, недавно стало известно, что президент США Дональд Трамп намерен депортировать не менее миллиона мигрантов в год.

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