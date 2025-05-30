Військові США вважають, що у РФ немає шансів в небі Європи проти повітряних сил НАТО, але розглядають різні сценарії

Винищувач ВПС США. Ілюстративне фото: Пентагон

ВПС США почали прораховувати сценарії повітряних боїв із Росією над Європою. Військові роблять прогноз перебігу можливого військового конфлікту між НАТО і Росією.

Про це йдеться у свіжому дослідженні аналітиків Rand Corporation.

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Згідно з висновками аналітиків, НАТО матиме вирішальну перевагу в повітрі, що може зіграти ключову роль у результаті гіпотетичного протистояння. Автори дослідження підкреслюють, що потенційний конфлікт між НАТО і Росією буде істотно відрізнятися від війни в Україні.

"По-перше, і, можливо, найважливіше, повітряна перевага НАТО, імовірно, порушить позиційну стагнацію, характерну для поточних наземних операцій у російсько-українській війні", — йдеться в доповіді.

Згідно зі сценаріями, змодельованими аналітиками, у разі нападу Росії на країну НАТО і пред'явлення територіальних претензій, бойові дії швидко перейдуть у гостру фазу.

У відповідь США і союзні сили зроблять контрнаступ з метою повернути втрачені території. У перші дні Росія, ймовірно, зможе завдати ударів по натовських військах, але потім, як підкреслюється в доповіді, "Альянс встановить домінування в повітряному просторі над Східною Європою".

Нейтралізація російської системи ППО, на думку експертів Rand, відкриє шлях для активної розвідувальної роботи й точкових ударів. Літаки НАТО зможуть відстежувати пересування противника, виявляти слабкі місця і завдавати масованих ударів по командних пунктах, логістичних центрах і маневрових бойових підрозділах. Усе це, вважають аналітики, дасть змогу НАТО перехопити ініціативу в короткі терміни.

Раніше повідомлялось, що Сполучені Штати можуть вирішити вийти з переговорного процесу, якщо Росія продовжить наступальні дії на територію України. Там загрожують санкціями, але джерела РФ стверджують, що це влаштовує Путіна.

Тим часом Білий дім висловив сподівання на проведення переговорів між Україною та Росією. Вони можуть статися вже наступного тижня.