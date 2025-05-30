Военные США считают, что у РФ нет шансов в небе Европы против воздушных сил НАТО, но рассматривают разные сценарии

Истребитель ВВС США. Иллюстративное фото: Пентагон

ВВС США начали просчитывать сценарии воздушных боев с Россией над Европой. Военные делают прогноз хода возможного военного конфликта между НАТО и Россией.

Об этом говорится в свежем исследовании аналитиков Rand Corporation.

Реклама

Читайте также:

Какой сценарий боев с РФ рассматривают в США

Согласно выводам аналитиков, НАТО будет иметь решающее преимущество в воздухе, что может сыграть ключевую роль в результате гипотетического противостояния. Авторы исследования подчеркивают, что потенциальный конфликт между НАТО и Россией будет существенно отличаться от войны в Украине.

"Во-первых, и, возможно, самое важное, воздушное преимущество НАТО, вероятно, нарушит позиционную стагнацию, характерную для текущих наземных операций в российско-украинской войне", — говорится в докладе.

Согласно сценариям, смоделированным аналитиками, в случае нападения России на страну НАТО и предъявления территориальных претензий, боевые действия быстро перейдут в острую фазу.

В ответ США и союзные силы предпримут контрнаступление с целью вернуть утраченные территории. В первые дни Россия, вероятно, сможет нанести удары по натовским войскам, но затем, как подчеркивается в докладе, "Альянс установит доминирование в воздушном пространстве над Восточной Европой".

Нейтрализация российской системы ПВО, по мнению экспертов Rand, откроет путь для активной разведывательной работы и точечных ударов. Самолеты НАТО смогут отслеживать передвижения противника, выявлять слабые места и наносить массированные удары по командным пунктам, логистическим центрам и маневренным боевым подразделениям. Все это, считают аналитики, позволит НАТО перехватить инициативу в короткие сроки.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты могут решить выйти из переговорного процесса, если Россия продолжит наступательные действия на территорию Украины. Там угрожают санкциями, но источники РФ утверждают, что это устраивает Путина.

Между тем Белый дом выразил надежду на проведение переговоров между Украиной и Россией. Они могут произойти уже на следующей неделе.