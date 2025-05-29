Переговори України та РФ - у Білому домі сподіваються на зустріч наступного тижня

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Білий дім висловив сподівання на проведення переговорів між Україною та Росією. Вони можуть статися вже наступного тижня.

Про це повідомила прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт під час брифінгу.

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Вона заявила, що у Вашингтоні сподіваються на зустріч представників України та Російської Федерації впродовж наступного тижня.

За словами Левітт, президент США Дональд Трамп заохочував обидві сторони до діалогу.

"Президент з самого початку чітко дав зрозуміти, що хоче бачити вирішення конфлікту за столом переговорів, а не на полі бою, обом лідером, як публічно, так і приватно", — додала прессекретарка Білого дому.

Левітт також повідомила, що адміністрація США повідомить окремо, якщо буде ухвалено рішення про участь американського представника у потенційних переговорах між Києвом і Москвою.

Нагадаємо, що представниця Білого дому Керолайн Левітт висловила сподівання, що Україна долучиться до другого етапу переговорів із Росією, проведення яких заплановане на наступному тижні у Стамбулі.

Раніше президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган висловив готовність прийняти черговий раунд переговорів між Україною та Росією, який може відбутися 2 червня.