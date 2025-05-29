Переговоры Украины и РФ - в Белом доме надеются на встречу на следующей неделе

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Белый дом выразил надежду на проведение переговоров между Украиной и Россией. Они могут произойти уже на следующей неделе.

Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт во время брифинга.

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Она заявила, что в Вашингтоне надеются на встречу представителей Украины и Российской Федерации в течение следующей недели.

По словам Левитт, президент США Дональд Трамп поощрял обе стороны к диалогу.

"Президент с самого начала четко дал понять, что хочет видеть решение конфликта за столом переговоров, а не на поле боя, обоим лидером, как публично, так и частным образом", — добавила пресс-секретарь Белого дома.

Левитт также сообщила, что администрация США сообщит отдельно, если будет принято решение об участии американского представителя в потенциальных переговорах между Киевом и Москвой.

Напомним, что представитель Белого дома Кэролайн Левитт выразила надежду, что Украина присоединится ко второму этапу переговоров с Россией, проведение которых запланировано на следующей неделе в Стамбуле.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил готовность принять очередной раунд переговоров между Украиной и Россией, который может состояться 2 июня.