Виступ представника США на Радбезі ООН щодо війни в Україні. Фото: Скриншот

Сполучені Штати можуть вирішити вийти з переговорного процесу, якщо Росія продовжить наступальні дії на територію України. Президент Трамп чітко сказав, що немає військового вирішення цієї війни.

Про це на Радбезі ООН заявив виконувач обов'язків заступника постійного представника США при ООН Джон Келлі.

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Представник США зазначив, що ключовим кроком має стати негайне припинення вогню. Келлі підкреслив, що нинішня угода є найкращим варіантом для Росії, і Володимир Путін повинен погодитись на неї. В іншому випадку Росію чекають негативні наслідки. А саме: погіршення економічної ситуації, виснаження військових ресурсів, втрата міжнародного престижу та загрози національній безпеці.

Келлі також повідомив про розгляд нових санкцій проти Росії. Він сказав, що рішення про вихід з переговорів не означатиме відступу від принципів чи союзників США. Навпаки, воно буде свідчити про те, що Росія відмовляється співпрацювати з метою досягнення мирного врегулювання.

Чому це влаштовує РФ

Своєю чергою опозиційне Кремлю видання Вёрстка посилаючись на свої джерела в російському МЗС та адміністрації Путіна, повідомляє, що все це влаштовує Росію. За словами співрозмовника з МЗС, у свіжому меморандумі будуть збережені ті самі вимоги, які раніше озвучувала Москва.

Серед них нейтральний і позаблоковий статус України, відмова від ядерної зброї та обмеження військового потенціалу, визнання анексованих територій за Росією, надання російській мові статусу другої державної, участь Росії в угоді щодо гарантій безпеки, відмова від судових позовів до Росії та зняття санкцій.

На думку співрозмовника, завдання Москви лише продемонструвати світу, що саме Україна нібито "попри втрати, готова продовжувати воювати далі".

"Нас просили про переговори, ми приїхали, меморандум протягнули. Якщо Україна привселюдно відмовиться від нашого меморандуму, нам це тільки на руку", — кажуть джерела видання.

Тим часом Білий дім висловив сподівання на проведення переговорів між Україною та Росією. Вони можуть статися вже наступного тижня.

Раніше президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган висловив готовність прийняти черговий раунд переговорів між Україною та Росією, який може відбутися 2 червня.