В РФ заявили, что хотят показать, что именно Украина хочет воевать, а в меморандуме будут те же условия

Выступление представителя США на Совбезе ООН относительно войны в Украине. Фото: Скриншот

Соединенные Штаты могут решить выйти из переговорного процесса, если Россия продолжит наступательные действия на территорию Украины. Президент Трамп четко сказал, что нет военного решения этой войны.

Об этом на Совбезе ООН заявил исполняющий обязанности заместителя постоянного представителя США при ООН Джон Келли.

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Представитель США отметил, что ключевым шагом должно стать немедленное прекращение огня. Келли подчеркнул, что нынешнее соглашение является лучшим вариантом для России, и Владимир Путин должен согласиться на него. В противном случае Россию ждут негативные последствия. А именно: ухудшение экономической ситуации, истощение военных ресурсов, потеря международного престижа и угрозы национальной безопасности.

Келли также сообщил о рассмотрении новых санкций против России. Он сказал, что решение о выходе из переговоров не будет означать отступления от принципов или союзников США. Наоборот, оно будет свидетельствовать о том, что Россия отказывается сотрудничать с целью достижения мирного урегулирования.

Почему это устраивает РФ

В свою очередь оппозиционное Кремлю издание Вёрстка ссылаясь на свои источники в российском МИД и администрации Путина, сообщает, что все это устраивает Россию. По словам собеседника из МИД, в свежем меморандуме будут сохранены те же требования, которые ранее озвучивала Москва.

Среди них нейтральный и внеблоковый статус Украины, отказ от ядерного оружия и ограничение военного потенциала, признание аннексированных территорий за Россией, предоставление русскому языку статуса второго государственного, участие России в соглашении по гарантиям безопасности, отказ от судебных исков к России и снятие санкций.

По мнению собеседника, задача Москвы лишь продемонстрировать миру, что именно Украина якобы "несмотря на потери, готова продолжать воевать дальше".

"Нас просили о переговорах, мы приехали, меморандум протянули. Если Украина публично откажется от нашего меморандума, нам это только на руку", — говорят источники издания.

Тем временем Белый дом выразил надежду на проведение переговоров между Украиной и Россией. Они могут произойти уже на следующей неделе.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил готовность принять очередной раунд переговоров между Украиной и Россией, который может состояться 2 июня.