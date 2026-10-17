У США внесли законопроєкт про блокування угоди з Росією щодо дизелю

Сенат США. Фото ілюстративне: Getty Images

Член Комітету із закордонних справ Палати представників США, демократ Грегорі Мікс представив двопартійний законопроєкт, який має заблокувати домовленості Сполучених Штатів із Росією щодо дизельного пального. Документ передбачає заборону Американській корпорації з міжнародного розвитку (DFC) вкладати кошти в російський енергетичний сектор.

Інформацію про ініціативу оприлюднили на сайті комітету, передає Новини.LIVE.

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Що передбачає законопроєкт Грегорі Мікса

Автори пропонують анулювати загальні ліцензії, видані Управлінням з контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США, а також заборонити видачу нових дозволів такого типу.

Ще одне положення законопроєкту зобов’язує адміністрацію президента США Дональда Трампа запровадити санкції проти російської енергетики. Документ має двопартійну підтримку: серед його співавторів зазначені 17 членів Палати представників.

Грегорі Мікс розкритикував домовленості щодо російського дизельного пального, заявивши, що вони не принесуть очікуваного полегшення американським споживачам, натомість можуть забезпечити додаткові доходи Росії.

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"Ця угода не знизить витрати для американського народу, який і так вже платить за провальну війну, яку Трамп вирішив розпочати в Ірані. Вона дасть Путіну мільйони доларів, щоб той міг безкарно продовжувати вбивати українських цивільних", — заявив конгресмен.

Також Мікс наголосив, що, на його думку, Вашингтон має посилювати економічний тиск на Кремль, а не домовлятися з російським керівництвом. Він закликав інших членів Конгресу підтримати законодавчу ініціативу та долучитися до блокування угоди.

Автори законопроєкту прагнуть обмежити фінансові можливості російського енергетичного сектору й домогтися застосування додаткових санкцій. Подальша доля документа залежатиме від його розгляду в Конгресі США.

Як повідомляли Новини.LIVE, раніше Дональд Трамп підписав указ про призупинення застосування частини мит проти Росії, передбачених "законом Грема". Обмеження стосувалися експорту російських енергоносіїв, а їхнє застосування американський лідер може відновити в майбутньому.

Як повідомляли Новини.LIVE, 15 жовтня Володимир Зеленський розкритикував домовленості США з Росією щодо дизельного пального та заявив, що вони не мають впливати на право України захищатися від російських атак. Президент наголосив, що в разі продовження обстрілів Україна відповідатиме, а також висловив нерозуміння щодо контактів Дональда Трампа з російським керівництвом.