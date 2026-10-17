В США внесли законопроект о блокировании соглашения с Россией по дизельному топливу

Сенат США. Фото іллюстративное: Getty Images

Член Комитета по иностранным делам Палаты представителей США, демократ Грегори Микс, представил двухпартийный законопроект, призванный заблокировать соглашения Соединённых Штатов с Россией в отношении дизельного топлива. Документ предусматривает запрет Американской корпорации международного развития (DFC) на инвестирование средств в российский энергетический сектор.

Информация об этой инициативе была опубликована на сайте комитета, сообщает Новини.LIVE.

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Что предусматривает законопроект Грегори Микса

Авторы предлагают аннулировать общие лицензии, выданные Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США, а также запретить выдачу новых разрешений такого типа.

Еще одно положение законопроекта обязывает администрацию президента США Дональда Трампа ввести санкции против российской энергетики. Документ пользуется двухпартийной поддержкой: среди его соавторов указаны 17 членов Палаты представителей.

Грегори Микс раскритиковал договоренности по российскому дизельному топливу, заявив, что они не принесут ожидаемого облегчения американским потребителям, а напротив, могут обеспечить дополнительные доходы России.

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"Это соглашение не снизит расходы для американского народа, который и так уже платит за провальную войну, которую Трамп решил начать в Иране. Она даст Путину миллионы долларов, чтобы тот мог безнаказанно продолжать убивать украинских мирных жителей", — заявил конгрессмен.

Также Микс подчеркнул, что, по его мнению, Вашингтон должен усиливать экономическое давление на Кремль, а не договариваться с российским руководством. Он призвал других членов Конгресса поддержать законодательную инициативу и присоединиться к блокированию соглашения.

Авторы законопроекта стремятся ограничить финансовые возможности российского энергетического сектора и добиться введения дополнительных санкций. Дальнейшая судьба документа будет зависеть от его рассмотрения в Конгрессе США.

Как сообщали Новини.LIVE, ранее Дональд Трамп подписал указ о приостановке применения части пошлин против России, предусмотренных «законом Грема». Ограничения касались экспорта российских энергоносителей, а их применение американский лидер может возобновить в будущем.

Как сообщали Новини.LIVE, 15 октября Владимир Зеленский раскритиковал договоренности США с Россией по дизельному топливу и заявил, что они не должны влиять на право Украины защищаться от российских атак. Президент подчеркнул, что в случае продолжения обстрелов Украина будет отвечать, а также выразил непонимание в отношении контактов Дональда Трампа с российским руководством.