Головна Новини дня У США Віткофф вмовляв Україну віддати одну з областей Росії — WP

У США Віткофф вмовляв Україну віддати одну з областей Росії — WP

Ua ru
Дата публікації: 19 жовтня 2025 15:08
Оновлено: 15:08
Віткофф вимагав віддати Донецьку область Росії
Спеціальний посланник США на Близькому Сході Стів Віткофф. Фото: Reuters

Спецпредставник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф під час зустрічі у Білому домі тиснув на українську делегацію, вимагаючи передати Донецьку область Росії. За інформацією міжнародних ЗМІ, такі вимоги викликали занепокоєння через стратегічне значення регіону.

Про це йдеться у матеріалі The Washington Post.

Читайте також:

Віткофф вимагав від України віддати Донеччину Росії

За даними WP, під час зустрічі Президента України Володимира Зеленського та лідера США Дональда Трампа у Білому домі 17 жовтня, спеціальний представник Стів Віткофф тиснув на Україну, вимагаючи віддати Донецьку область Росії.

"Спецпосланець Трампа Стів Віткофф тиснув на українську делегацію щодо передачі Донецька під час зустрічі у п'ятницю, зазначивши, що цей регіон переважно російськомовний — аргумент, який часто використовує Кремль, і який українські та європейські посадовці розцінюють як такий, що грає на користь вимог РФ", — йдеться у матеріалі WP.

Зазначається, що Віткофф був головним перемовником Білого дому з Кремлем напередодні зустрічі в Анкориджі (Аляска). За словами європейських чиновників, ця зустріч стала наслідком, на їхню думку, неправильного трактування вимог РФ та засвідчила неможливість досягти значного прогресу.

За даними The Washington Post, під час останньої телефонної розмови з Трампом саме російський диктатор Путін озвучив вимогу, щоб Україна повністю відмовилася від контролю над Донецькою областю. Двоє високопосадовців зазначили, що лише за цієї умови Путін нібито готовий закінчити повномасштабну війну.

Автори публікації пояснюють, що Донецька область має ключове стратегічне значення для України, оскільки саме вона слугує важливим бар’єром проти подальшого просування російських військ.

Зазначимо, що політика "умиротворення агресора", яка передбачає поступки для уникнення ескалації, провалилася в 1930-х роках. Тоді Гітлеру "віддали" Австрію, однак Другої світової війни уникнути не вдалося.

Нагадаємо, що нещодавно лідер США Дональд Трамп розповів про п’ятигодинну зустріч Віткоффа з Путіним.

Раніше ЗМІ повідомляли, що спецпредставник Трампа Стів Віткофф піде у відставку наприкінці 2025 року.

переговори Донецька область перемир'я окупація війна в Україні Стів Віткофф
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
