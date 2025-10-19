Видео
В США Уиткофф уговаривал Украину отдать одну из областей РФ — WP

В США Уиткофф уговаривал Украину отдать одну из областей РФ — WP

Ua ru
Дата публикации 19 октября 2025 15:08
обновлено: 15:08
Уиткофф требовал отдать Донецкую область России
Специальный посланник США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф. Фото: Reuters

Спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф во время встречи в Белом доме давил на украинскую делегацию, требуя передать Донецкую область России. По информации международных СМИ, такие требования вызвали беспокойство из-за стратегического значения региона.

Об этом говорится в материале The Washington Post.

Читайте также:

Уиткофф требовал от Украины отдать Донецкую область России

По данным WP, во время встречи Президента Украины Владимира Зеленского и лидера США Дональда Трампа в Белом доме 17 октября, специальный представитель Стив Уиткофф давил на Украину, требуя отдать Донецкую область России.

"Спецпосланник Трампа Стив Уиткофф давил на украинскую делегацию о передаче Донецка во время встречи в пятницу, отметив, что этот регион преимущественно русскоязычный — аргумент, который часто использует Кремль, и который украинские и европейские чиновники расценивают как играющий в пользу требований РФ", — говорится в материале WP.

Отмечается, что Уиткофф был главным переговорщиком Белого дома с Кремлем накануне встречи в Анкоридже (Аляска). По словам европейских чиновников, эта встреча стала следствием, по их мнению, неправильной трактовки требований РФ и показала невозможность достичь значительного прогресса.

По данным The Washington Post, во время последнего телефонного разговора с Трампом именно российский диктатор Путин озвучил требование, чтобы Украина полностью отказалась от контроля над Донецкой областью. Двое высокопоставленных чиновников отметили, что только при этом условии Путин якобы готов закончить полномасштабную войну.

Авторы публикации объясняют, что Донецкая область имеет ключевое стратегическое значение для Украины, поскольку именно она служит важным барьером против дальнейшего продвижения российских войск.

Отметим, что политика "умиротворения агрессора", предусматривающая уступки для предотвращения эскалации, провалилась в 1930-х годах. Тогда Гитлеру "отдали" Австрию, однако Второй мировой войны избежать не удалось.

Напомним, что недавно лидер США Дональд Трамп рассказал о пятичасовой встрече Уиткоффа с Путиным.

Ранее СМИ сообщали, что спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф уйдет в отставку в конце 2025 года.

