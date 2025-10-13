Видео
Главная Новости дня Трамп рассказал о пятичасовой встрече Уиткоффа с Путиным

Трамп рассказал о пятичасовой встрече Уиткоффа с Путиным

Ua ru
Дата публикации 13 октября 2025 17:51
Трамп рассказал о пятичасовой встрече своего посланника с Путиным
Дональд Трамп. Фото: Getty Images

Президент США Дональд Трамп во время выступления в израильском Кнессете рассказал о дипломатической истории, которая касалась его посланника Стива Уиткоффа. Встреча, которая должна была длиться всего пятнадцать минут, неожиданно растянулась на пять часов.

Об этом сообщило медиа Clash Report в понедельник, 13 октября.

Читайте также:

Трамп рассказал о неожиданной миссии Виткоффа

Во время выступления в Кнессете Дональд Трамп рассказал, как отправил Уиткоффа на переговоры с правителем РФ. По его словам, встреча должна была быть непродолжительной, поскольку Уиткофф не имел политического опыта и не ориентировался в российских реалиях. Однако события развернулись не так, как ожидал Трамп.

"Я отправил Уиткоффа на встречу с Путиным, думая, что это будет 15-20-минутная встреча", — отметил Трамп.

Президент признался, что удивился, когда узнал, что разговор длился пять часов. Он в шутку вспомнил, как спросил у Уиткоффа, о чем они могли говорить столько времени, и услышал в ответ, что "разговор был интересным".

Напомним, что президент США Дональд Трамп прибыл в Израиль с официальным визитом на фоне освобождения  заложников в рамках его мирного плана, направленного на завершение войны между Израилем и ХАМАС.

Ранее мы также информировали, что во время этого визита Дональд Трамп объявил об официальном завершении войны в Секторе Газа, подчеркнув, что ХАМАС согласился на разоружение.

Израиль владимир путин Дональд Трамп парламент Стив Виткофф
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
