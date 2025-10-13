Відео
Україна
Трамп розповів про п'ятигодинну зустріч Віткоффа з Путіним

Трамп розповів про п’ятигодинну зустріч Віткоффа з Путіним

Ua ru
Дата публікації: 13 жовтня 2025 17:51
Трамп розповів про п’ятигодинну зустріч свого посланця з Путіним
Дональд Трамп. Фото: Getty Images

Президент США Дональд Трамп під час виступу в ізраїльському Кнесеті розповів про дипломатичну історію, яка стосувалася його посланця Стіва Віткоффа. Зустріч, що мала тривати всього п’ятнадцять хвилин, несподівано розтягнулася на п’ять годин.

Про це повідомило медіа Clash Report у понеділок, 13 жовтня.

Читайте також:

Трамп розповів про несподівану місію Віткоффа

Під час виступу у Кнесеті Дональд Трамп розповів, як відправив Віткоффа на переговори з правителем РФ. За його словами, зустріч мала бути нетривалою, оскільки Віткофф не мав політичного досвіду та не орієнтувався у російських реаліях. Проте події розгорнулися не так, як очікував Трамп.

"Я відправив Віткоффа на зустріч із Путіним, думаючи, що це буде 15-20-хвилинна зустріч", — зазначив Трамп.

Президент зізнався, що здивувався, коли дізнався, що розмова тривала п’ять годин. Він жартома згадав, як запитав у Віткоффа, про що вони могли говорити стільки часу, і почув у відповідь, що "розмова була цікавою".

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп прибув до Ізраїлю з офіційним візитом на тлі звільнення заручників у межах його мирного плану, спрямованого на завершення війни між Ізраїлем і ХАМАС.

Раніше ми також інформували, що під час цього візиту Дональд Трамп оголосив про офіційне завершення війни в Секторі Гази, наголосивши, що ХАМАС погодився на роззброєння.

Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
