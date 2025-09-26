Джеймсу Комі висунули обвинувачення після тиску Дональда Трампа — що відомо

Джеймс Комі. Фото: instagram.com/comey

У США прокуратура Східного округу штату Вірджинія висунула колишньому директору ФБР Джеймсу Комі обвинувачення у наданні неправдивих свідчень перед Судовим комітетом Сенату 2020 року та у перешкоджанні правосуддю. Якщо провину буде доведено, йому може загрожувати до п'яти років позбавлення волі.

Про це повідомляють ABC News та CNN.

Джеймс Комі постане перед судом

Інцидент розпочався на тлі нещодавніх заяв президента США Дональда Трампа, який вимагав від Міністерства юстиції "негайно" притягнути до відповідальності своїх політичних опонентів.

За даними ABC News, звинувачення було висунуто після звільнення федерального прокурора Еріка Зіберта. Той нібито сумнівався у правомірності відкриття справи проти Комі. На його місце Трамп оперативно призначив Ліндсі Халліган — свою колишню адвокатку й співробітницю Білого дому, яка раніше не мала досвіду роботи прокурором.

"На початку цього тижня федеральні прокурори у Вірджинії повідомили Халліган, що не можуть знайти достатніх підстав для висунення звинувачень проти Комі. Незважаючи на відсутність чітких доказів і етичні застереження, Халліган звернулася до великого журі з проханням винести обвинувальний вирок", — зазначають джерела ABC News.

Протягом вихідних Трамп активно коментував справу у соцмережах і публічно наголошував, що Халліган має "зрушити справу з місця". За даними CNN, цього тижня вона двічі брала участь у нарадах у Міністерстві юстиції щодо можливості висунення обвинувачень проти Комі.

"Один із найгірших людей, з якими коли-небудь стикалася наша країна — Джеймс Комі, колишній корумпований глава ФБР. Він завдавав шкоди нашій країні протягом дуже довгого часу й тепер лише на початку шляху, щоб бути притягнутим до відповідальності за свої злочини проти нашої нації", — сказав Трамп.

Натомість сам Комі у відеозверненні, опублікованому в Instagram, своєї провини не визнав.

"Моє серце розбите через ситуацію в Міністерстві юстиції, але я маю велику довіру до федеральної судової системи і я невинний. Тож давайте проведемо суд і не втрачайте віру", — сказав колишній директор ФБР.

Ситуацію також прокоментував колишній радник Трампа Пітер Наварро, який закликав "посадити Комі до в'язниці". Водночас він сам раніше відбував покарання у федеральній в'язниці за відмову співпрацювати з Конгресом у розслідуванні подій 6 січня 2021 року.

Нагадаємо, Комі був звільнений Трампом у 2017 році через розслідування можливих зв'язків його передвиборчого штабу з Росією. Після відставки він оприлюднив записи розмов із Трампом, де президент, за словами Комі, вимагав припинити розслідування проти радника Майкла Флінна. З того часу між ними триває публічне протистояння: Трамп називає ексдиректора ФБР "зрадником" і "брехуном", тоді як Комі звинувачує експрезидента у підриві незалежності правоохоронних органів.

