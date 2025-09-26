Джеймсу Коми выдвинули обвинения после давления Дональда Трампа - что известно

Джеймс Коми. Фото: instagram.com/comey

В США прокуратура Восточного округа штата Вирджиния выдвинула бывшему директору ФБР Джеймсу Коми обвинения в даче ложных показаний перед Судебным комитетом Сената 2020 года и в препятствовании правосудию. Если вина будет доказана, ему может грозить до пяти лет лишения свободы.

Об этом сообщают ABC News и CNN.

Джеймс Коми предстанет перед судом

Инцидент начался на фоне недавних заявлений президента США Дональда Трампа, который требовал от Министерства юстиции "немедленно" привлечь к ответственности своих политических оппонентов.

По данным ABC News, обвинение было выдвинуто после увольнения федерального прокурора Эрика Зиберта. Тот якобы сомневался в правомерности открытия дела против Коми. На его место Трамп оперативно назначил Линдси Халлиган - своего бывшего адвоката и сотрудницу Белого дома, которая ранее не имела опыта работы прокурором.

"В начале этой недели федеральные прокуроры в Вирджинии сообщили Халлиган, что не могут найти достаточных оснований для выдвижения обвинений против Коми. Несмотря на отсутствие четких доказательств и этические предостережения, Халлиган обратилась к большому жюри с просьбой вынести обвинительный приговор",- отмечают источники ABC News.

В течение выходных Трамп активно комментировал дело в соцсетях и публично подчеркивал, что Халлиган должна "сдвинуть дело с места". По данным CNN, на этой неделе она дважды участвовала в совещаниях в Министерстве юстиции о возможности выдвижения обвинений против Коми.

"Один из худших людей, с которыми когда-либо сталкивалась наша страна - Джеймс Коми, бывший коррумпированный глава ФБР. Он наносил вред нашей стране в течение очень долгого времени и теперь только в начале пути, чтобы быть привлеченным к ответственности за свои преступления против нашей нации", - сказал Трамп.

Зато сам Коми в видеообращении, опубликованном в Instagram, своей вины не признал.

"Мое сердце разбито из-за ситуации в Министерстве юстиции, но я имею большое доверие к федеральной судебной системе и я невиновен. Так давайте проведем суд и не теряйте веру", - сказал бывший директор ФБР.

Ситуацию также прокомментировал бывший советник Трампа Питер Наварро, который призвал "посадить Коми в тюрьму". При этом он сам ранее отбывал наказание в федеральной тюрьме за отказ сотрудничать с Конгрессом в расследовании событий 6 января 2021 года.

Напомним, Коми был уволен Трампом в 2017 году из-за расследования возможных связей его предвыборного штаба с Россией. После отставки он обнародовал записи разговоров с Трампом, где президент, по словам Коми, требовал прекратить расследование против советника Майкла Флинна. С тех пор между ними продолжается публичное противостояние: Трамп называет экс-директора ФБР "предателем" и "лжецом", тогда как Коми обвиняет экс-президента в подрыве независимости правоохранительных органов.

