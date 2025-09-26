Джеймсу Коми выдвинули обвинения после давления Дональда Трампа - что известно

В США выдвинули обвинения экс-директору ФБР после давления Трампа
В США прокуратура Восточного округа штата Вирджиния выдвинула бывшему директору ФБР Джеймсу Коми обвинения в даче ложных показаний перед Судебным комитетом Сената 2020 года и в препятствовании правосудию. Если вина будет доказана, ему может грозить до пяти лет лишения свободы.
Об этом сообщают ABC News и CNN.
Джеймс Коми предстанет перед судом
Инцидент начался на фоне недавних заявлений президента США Дональда Трампа, который требовал от Министерства юстиции "немедленно" привлечь к ответственности своих политических оппонентов.
По данным ABC News, обвинение было выдвинуто после увольнения федерального прокурора Эрика Зиберта. Тот якобы сомневался в правомерности открытия дела против Коми. На его место Трамп оперативно назначил Линдси Халлиган - своего бывшего адвоката и сотрудницу Белого дома, которая ранее не имела опыта работы прокурором.
"В начале этой недели федеральные прокуроры в Вирджинии сообщили Халлиган, что не могут найти достаточных оснований для выдвижения обвинений против Коми. Несмотря на отсутствие четких доказательств и этические предостережения, Халлиган обратилась к большому жюри с просьбой вынести обвинительный приговор",- отмечают источники ABC News.
В течение выходных Трамп активно комментировал дело в соцсетях и публично подчеркивал, что Халлиган должна "сдвинуть дело с места". По данным CNN, на этой неделе она дважды участвовала в совещаниях в Министерстве юстиции о возможности выдвижения обвинений против Коми.
"Один из худших людей, с которыми когда-либо сталкивалась наша страна - Джеймс Коми, бывший коррумпированный глава ФБР. Он наносил вред нашей стране в течение очень долгого времени и теперь только в начале пути, чтобы быть привлеченным к ответственности за свои преступления против нашей нации", - сказал Трамп.
Зато сам Коми в видеообращении, опубликованном в Instagram, своей вины не признал.
"Мое сердце разбито из-за ситуации в Министерстве юстиции, но я имею большое доверие к федеральной судебной системе и я невиновен. Так давайте проведем суд и не теряйте веру", - сказал бывший директор ФБР.
Ситуацию также прокомментировал бывший советник Трампа Питер Наварро, который призвал "посадить Коми в тюрьму". При этом он сам ранее отбывал наказание в федеральной тюрьме за отказ сотрудничать с Конгрессом в расследовании событий 6 января 2021 года.
Напомним, Коми был уволен Трампом в 2017 году из-за расследования возможных связей его предвыборного штаба с Россией. После отставки он обнародовал записи разговоров с Трампом, где президент, по словам Коми, требовал прекратить расследование против советника Майкла Флинна. С тех пор между ними продолжается публичное противостояние: Трамп называет экс-директора ФБР "предателем" и "лжецом", тогда как Коми обвиняет экс-президента в подрыве независимости правоохранительных органов.
Ранее бывший президент США Барак Обама обвинил Дональда Трампа во лжи после его заявлений о связи тайленола и аутизма.
А также экс-сотрудник ЦРУ ответил, имеет ли российский диктатор Владимир Путин компромат против Дональда Трампа.
Читайте Новини.LIVE!