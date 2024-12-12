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У США вимагають оцінити ризики припинення допомоги Україні

12 грудня 2024 07:07
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор
Законодавці США хочуть, щоб розвідка оцінила ризики у разі припинення допомоги Україні
Українські військовослужбовці Фото: Генштаб ЗСУ
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор

Законодавці Сполучених Штатів хочуть, щоб керівники ключових розвідслужб оцінили ризики безпеки для Америки у разі, якщо США припинять постачати Україні зброю, а Росія у свою чергу переможе у війні. Звіт закликають подати протягом 90 днів після підписання Закону про національну оборону.

Про це повідомляє The Hill.

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Як пише видання, законодавці наполягають на додаванні положення до Закону про національну оборону, за яким має бути голосування.

Зокрема, американські законодавці доручили директору Національної розвідки, директору Агентства військової розвідки та директору Центрального розвідувального управління подати доповідь з оцінкою ходу російсько-української війни у контексті наслідків як для США, так і для противників Америки.

Деталі звіту повинні включати вплив здатності українських військових захищатися від російської агресії, якщо США продовжать або припинять військову та економічну підтримку. Ще один пункт оцінки — говорить про випадок, якщо США збережуть або відкликають дозвіл для України бити по території Росії наданою далекобійною зброєю.

Також законодавці хочуть, щоб керівники розвідки оцінили наслідки можливої поразки України для інтересів національної безпеки США, включаючи потенційну подальшу агресію з боку Росії, Китаю, Ірану та КНДР.

"Звіт має бути поданий у несекретній формі, але може мати секретний додаток і направлятися до комітетів з розвідки Палати представників та Сенату, а також до комісій із збройних сил, закордонних справ та міжнародних відносин і асигнувань. Законодавці закликають подати звіт протягом 90 днів з моменту підписання закону NDAА", — резюмує The Hill.

Нагадаємо, нещодавно в інтерв'ю обраний президент США Дональд Трамп заявив про те, що припускає, що Україні варто очікувати зменшення обсягів військової допомоги.

Також він днями раніше сказав, що вирішення ситуації, що склалася навколо російсько-української війни, стане для нього головним пріоритетом після офіційного вступу на пост глави держави 20 січня 2025 року. Трамп підкреслив, що діятиме швидко.

США Китай КНДР Україна війна в Україні Росія

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