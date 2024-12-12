Законодатели США хотят, чтобы разведка оценила риски в случае прекращения помощи Украине

Украинские военнослужащие. Фото: Генштаб ВСУ

Законодатели Соединенных Штатов хотят, чтобы руководители ключевых разведслужб оценили риски безопасности для Америки в случае, если США прекратят поставлять Украине оружие, а Россия в свою очередь одержит победу в войне. Отчет призывают подать в течение 90 дней после подписания Закона о национальной обороне.

Об этом сообщает The Hill.

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Как пишет издание, законодатели настаивают на добавлении положения в Закон о национальной обороне, по которому должно быть голосование.

В частности, американские законодатели поручили директору Национальной разведки, директору Агентства военной разведки и директору Центрального разведывательного управления представить доклад с оценкой хода российско-украинской войны в контексте последствий как для США, так и для противников Америки.

Детали отчета должны включать в себя влияние способности украинских военных защищаться от российской агрессии, если США продолжат или прекратят военную и экономическую поддержку. Еще один пункт оценки — говорит о случае, если США сохранят либо отзовут разрешение Украине бить по территории России предоставленным дальнобойным оружием.

Также законодатели хотят, чтобы руководители разведки оценили последствия возможного поражения Украины для интересов национальной безопасности США, включая потенциальную дальнейшую агрессию со стороны России, Китая, Ирана и КНДР.

"Отчет должен быть представлен в несекретной форме, но может иметь секретное приложение и направляться в комитеты по разведке Палаты представителей и Сената, а также в комиссии по вооруженным силам, иностранным делам и международным отношениям и ассигнованиям. Законодатели призывают подать отчет в течение 90 дней с момента подписания закона NDAА", — резюмирует The Hill.

Напомним, недавно в интервью избранный президент США Дональд Трамп заявил о том, что допускает, что Украине стоит ожидать уменьшение объемов военной помощи.

Также он на днях сказал, что решение ситуации, которая сложилась вокруг российско-украинской войны, станет для него главным приоритетом после официального вступления на пост главы государства 20 января 2025 года. Трамп подчеркнул, что будет действовать быстро.