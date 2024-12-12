Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Новости дня arrow В США требуют оценить риски прекращения помощи Украине arrow

В США требуют оценить риски прекращения помощи Украине

12 декабря 2024 07:07
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор
Законодатели США хотят, чтобы разведка оценила риски в случае прекращения помощи Украине
Украинские военнослужащие. Фото: Генштаб ВСУ
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор

Законодатели Соединенных Штатов хотят, чтобы руководители ключевых разведслужб оценили риски безопасности для Америки в случае, если США прекратят поставлять Украине оружие, а Россия в свою очередь одержит победу в войне. Отчет призывают подать в течение 90 дней после подписания Закона о национальной обороне.

Об этом сообщает The Hill.

Читайте также:

Прекращение помощи Украине. Зачем США нужна оценка последствий

Как пишет издание, законодатели настаивают на добавлении положения в Закон о национальной обороне, по которому должно быть голосование.

В частности, американские законодатели поручили директору Национальной разведки, директору Агентства военной разведки и директору Центрального разведывательного управления представить доклад с оценкой хода российско-украинской войны в контексте последствий как для США, так и для противников Америки.

Детали отчета должны включать в себя влияние способности украинских военных защищаться от российской агрессии, если США продолжат или прекратят военную и экономическую поддержку. Еще один пункт оценки — говорит о случае, если США сохранят либо отзовут разрешение Украине бить по территории России предоставленным дальнобойным оружием.

Также законодатели хотят, чтобы руководители разведки оценили последствия возможного поражения Украины для интересов национальной безопасности США, включая потенциальную дальнейшую агрессию со стороны России, Китая, Ирана и КНДР.

"Отчет должен быть представлен в несекретной форме, но может иметь секретное приложение и направляться в комитеты по разведке Палаты представителей и Сената, а также в комиссии по вооруженным силам, иностранным делам и международным отношениям и ассигнованиям. Законодатели призывают подать отчет в течение 90 дней с момента подписания закона NDAА", — резюмирует The Hill.

Напомним, недавно в интервью избранный президент США Дональд Трамп заявил о том, что допускает, что Украине стоит ожидать уменьшение объемов военной помощи.

Также он на днях сказал, что решение ситуации, которая сложилась вокруг российско-украинской войны, станет для него главным приоритетом после официального вступления на пост главы государства 20 января 2025 года. Трамп подчеркнул, что будет действовать быстро.

США Китай КНДР Украина война в Украине Россия

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

08:02 Член Свидетелей Иеговы отказался идти в ТЦК — как его наказал суд

08:00 Помощь от UNHCR — где можно подать заявки на 10,8 тыс. грн

Text

08:00 Когда отменят графики отключений — эфир Ранок.LIVE

07:52 Зеленский объяснил, почему возвращение детей из РФ медленное

Text

07:51 Гетманцев рассказал, когда легализуют криптовалюту в Украине

Шмыгаль оценил ход переговоров в Германии - 80x80

Шмыгаль оценил ход переговоров в Германии

07:50 Может ли родственник адресата забрать его повестку с почты

07:48 В Запорожье уже десять погибших от атаки РФ

07:30 Будет ли штраф, если не забрать повестку с почты

07:21 Мужчина сообщал, где находятся работники ТЦК — решение суда

07:10 ПриватБанк блокирует счета некоторым волонтерам — причины

08:02 Член Свидетелей Иеговы отказался идти в ТЦК — как его наказал суд

08:00 Помощь от UNHCR — где можно подать заявки на 10,8 тыс. грн

07:52 Зеленский объяснил, почему возвращение детей из РФ медленное

07:50 Может ли родственник адресата забрать его повестку с почты

07:48 В Запорожье уже десять погибших от атаки РФ

Шмыгаль оценил ход переговоров в Германии - 80x80

Шмыгаль оценил ход переговоров в Германии

07:30 Будет ли штраф, если не забрать повестку с почты

07:21 Мужчина сообщал, где находятся работники ТЦК — решение суда

07:10 ПриватБанк блокирует счета некоторым волонтерам — причины

07:07 В США требуют оценить риски прекращения помощи Украине

06:54 Штрафы во время отсрочки — законно ли это

06:40 В Украине новые цены на чермет — сколько стоит лом в декабре

Эксклюзив

06:37 Отсрочка от мобилизации — кто и как может получить сегодня

11 декабря 2024
Эксклюзив

19:34 Экономическое бронирование — кого из одесситов оно касается

15:27 Средняя зарплата в Украине 530 долларов — хватает ли одесситам

11:30 Цены на пшеницу — сколько стоят зерновые в Украине

06:40 Цены снова растут — сколько стоит 1 г золота в декабре

10 декабря 2024

06:40 Как заработать на ломе в Украине — цены за 1 кг латуни в декабре

5 декабря 2024

06:17 Сколько стоят продукты в Польше и Украине — сравнение

4 декабря 2024

06:27 Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат

06:22 Альтернативы дровам — цены на брикеты и пеллеты в Украине

Text

08:00 Когда отменят графики отключений — эфир Ранок.LIVE

Text

07:51 Гетманцев рассказал, когда легализуют криптовалюту в Украине

Text

01:51 Гетманцев заявил, что изменений курсообразования пока не будет

11 декабря 2024
Text

17:55 Зеленский экстренно вызвал Сырского — эфир Вечір.LIVE

Text

17:03 Военный эксперт резко высказался по поводу мобилизации 18-летних

Text

13:44 Дикий назвал город, которому грозит повторная оккупация

Text

13:23 Военный аналитик объяснил, как Запорожье готовится к обороне

Text

13:00 Трамп об окончании войны и заявление Зеленского — эфир День.LIVE

Шмыгаль оценил ход переговоров в Германии - 80x80

Шмыгаль оценил ход переговоров в Германии

Text

12:36 Протесты в Грузии — власти усиливают репрессии против митингующих

Text

09:54 Дикий объяснил к чему готовится РФ и почему не форсирует Днепр

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

20:00 Мобилизация мужчин 50+ — кого не будут брать в армию

1 декабря 2024

10:36 Надо сокращать пути уклонения — в ВСУ назвали способы

4 декабря 2024

06:12 Самая полезная каша, о которой все забыли — вкусный завтрак

8 декабря 2024

19:20 Военная форма не для всех — какие штрафы грозят украинцам

9 декабря 2024

14:12 Заготовка дров — можно ли собирать сухостой на обочине дороги

29 ноября 2024

10:24 Отец Трубина прокомментировал скандал с россиянином Головиным

2 декабря 2024

17:00 Каладзе раскритиковал Кварцхелию и Мамардашвили за их позицию

8 декабря 2024

08:45 Льготы для пенсионеров — что изменится в 2025 году

3 декабря 2024

06:35 Эта информация очень личная — о чем не обязан знать ТЦК

6 декабря 2024

16:16 Фьюри внезапно отменил бой и хочет найти лучшего соперника