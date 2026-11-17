Операційний зал Центру операцій із національної безпеки. Фото: nsa.gov

У США 17 листопада стало відомо про серйозні проблеми в роботі внутрішньої системи зв'язку Агентства національної безпеки (АНБ). Через технічний збій відомство змінило порядок прибуття співробітників на роботу. Фахівці з'ясовують причини несправності та перевіряють, наскільки сильно вона вплинула на роботу агентства.

Про це повідомляє CNN, передає Новини.LIVE.

Реклама

Що відомо про збій у секретній мережі NSA Net

За інформацією шести джерел CNN, проблеми виникли в мережі NSA Net. Через неї працівники агентства обмінюються секретною інформацією.

Наразі немає доказів того, що причиною збою стала кібератака. Водночас точні причини несправності поки невідомі.

Журналісти CNN звернулися до Агентства національної безпеки США по коментар, але на момент публікації відповіді не отримали.

Читайте також:

Чи вплине збій NSA Net на зв'язок із Трампом

Попри несправність, агентство зможе передавати президенту США Дональду Трампу термінові розвідувальні дані. Про це CNN розповіли чинний і колишній американські посадовці.

За їхніми словами, уряд має кілька резервних систем для захищеного зв'язку з главою держави.

Зараз Трамп перебуває на Філіппінах. Уже 18 листопада він має вирушити до Китаю на переговори з китайським лідером Сі Цзіньпіном і президентом Росії Володимиром Путіним.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що 13 листопада Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) тимчасово зупинило вильоти літаків по всій країні. Причиною стали проблеми в роботі системи управління повітряним рухом. Через обмеження тисячі рейсів затримали або скасували.

Також Новини.LIVE писали про масштабний збій у роботі сервісів Microsoft 12–13 листопада. Користувачі в різних країнах не могли нормально працювати з поштою Outlook, платформою Teams та іншими продуктами компанії. Несправності створили проблеми для бізнесу, навчальних закладів і державних установ.