Операционный зал Центра операций по национальной безопасности. Фото: nsa.gov

17 ноября в США стало известно о серьезных проблемах в работе внутренней системы связи Агентства национальной безопасности (АНБ). Из-за технического сбоя ведомство изменило порядок прибытия сотрудников на работу. Специалисты выясняют причины неисправности и проверяют, насколько сильно она повлияла на работу агентства.

Об этом сообщает CNN, передает Новини.LIVE.

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Что известно о сбое в секретной сети NSA Net

По информации шести источников CNN, проблемы возникли в сети NSA Net. Через нее сотрудники агентства обмениваются секретной информацией.

На данный момент нет доказательств того, что причиной сбоя стала кибератака. В то же время точные причины сбоя пока неизвестны.

Журналисты CNN обратились в Агентство национальной безопасности США за комментарием, но на момент публикации ответа не получили.

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Повлияет ли сбой NSA Net на связь с Трампом

Несмотря на сбой, агентство сможет передавать президенту США Дональду Трампу срочные разведывательные данные. Об этом CNN сообщили действующие и бывшие американские чиновники.

По их словам, у правительства есть несколько резервных систем для защищенной связи с главой государства.

Сейчас Трамп находится на Филиппинах. Уже 18 ноября он должен отправиться в Китай на переговоры с китайским лидером Си Цзиньпином и президентом России Владимиром Путиным.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что 13 ноября Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) временно приостановило вылеты самолетов по всей стране. Причиной стали проблемы в работе системы управления воздушным движением. Из-за ограничений тысячи рейсов были задержаны или отменены.

Также Новини.LIVE писали о масштабном сбое в работе сервисов Microsoft 12–13 ноября. Пользователи в разных странах не могли нормально работать с почтой Outlook, платформой Teams и другими продуктами компании. Сбои создали проблемы для бизнеса, учебных заведений и государственных учреждений.