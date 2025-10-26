Відео
Україна
Новини
Головна Новини дня У США відреагували на заяву РФ про вплив санкцій — що сказали

У США відреагували на заяву РФ про вплив санкцій — що сказали

Ua ru
Дата публікації: 26 жовтня 2025 20:25
Оновлено: 21:00
Падіння економіки — Бессент пояснив вплив санкцій на Росію
Скотт Бессент. Фото: REUTERS/Ken Cedeno

Міністр фінансів Сполучених Штатів Америки Скотт Бессент відреагував на заяву посланця російського диктатора Кирила Дмитрієва про вплив санкцій. Він пояснив, який наразі стан економіки Росії.

Про це Скотт Бессент сказав в інтервʼю CBS News у неділю, 26 жовтня.

Читайте також:

Що говорив Дмитрієв про санкції на Росію

Посланець російського диктатора заявляв, що економічний тиск на Росію "абсолютно не вплине". За його словами, внаслідок цього лише зростуть світові ціни на нафту, чим нібито скористаються російські компанії.

Реакція Бессента

Міністр наголосив, що РФ відчує вплив санкцій на свою економіку. За його словами, тиск змусить диктатора Володимира Путіна сісти за стіл переговорів щодо закінчення війни проти України.

"Ви справді збираєтеся опублікувати те, що каже російський пропагандист? Що ще він може сказати? Що все буде жахливо і що це змусить Путіна сісти за стіл переговорів?" — каже Бессент.

Глава Мінфіну США заявив, що економіка Росії — це економіка воєнного часу. Бессент розповів, що наразі зростання практично нульове.

"Інфляція, я вважаю, перевищує 20%, і все, що ми робимо, змусить Путіна сісти за стіл переговорів. Саме нафта фінансує російську військову машину, і я думаю, що ми можемо суттєво зменшити його прибутки", — додав він.

Нагадаємо, США оголосили нові санкції проти Росії. Йдеться про найбільші нафтові компанії країни-терористки.

Згодом Євросоюз запровадив 19-й пакет санкцій проти РФ. Зокрема, він спрямований проти банків, енергетичного сектору, криптобірж та іноземних компаній з Китаю та Індії.

Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
