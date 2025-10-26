Видео
Україна
В США отреагировали на заявление РФ о влиянии санкций — детали

Ua ru
Дата публикации 26 октября 2025 20:25
обновлено: 21:00
Падение экономики — Бессент объяснил влияние санкций на Россию
Скотт Бессент. Фото: REUTERS/Ken Cedeno

Министр финансов Соединенных Штатов Америки Скотт Бессент отреагировал на заявление посланника российского диктатора Кирилла Дмитриева о влиянии санкций. Он объяснил, какое сейчас состояние экономики России.

Об этом Скотт Бессент сказал в интервью CBS News в воскресенье, 26 октября.

Читайте также:

Что говорил Дмитриев о санкциях на Россию

Посланник российского диктатора заявлял, что экономическое давление на Россию "абсолютно не повлияет". По его словам, в результате этого лишь вырастут мировые цены на нефть, чем якобы воспользуются российские компании.

Реакция Бессента

Министр подчеркнул, что РФ почувствует влияние санкций на свою экономику. По его словам, давление заставит диктатора Владимира Путина сесть за стол переговоров об окончании войны против Украины.

"Вы действительно собираетесь опубликовать то, что говорит российский пропагандист? Что еще он может сказать? Что все будет ужасно и что это заставит Путина сесть за стол переговоров?" — говорит Бессент.

Глава Минфина США заявил, что экономика России — это экономика военного времени. Бессент рассказал, что сейчас рост практически нулевой.

"Инфляция, я считаю, превышает 20%, и все, что мы делаем, заставит Путина сесть за стол переговоров. Именно нефть финансирует российскую военную машину, и я думаю, что мы можем существенно уменьшить его доходы", — добавил он.

Напомним, США объявили новые санкции против России. Речь идет о крупнейших нефтяных компаниях страны-террориста.

Впоследствии Евросоюз ввел 19-й пакет санкций против РФ. В частности, он направлен против банков, энергетического сектора, криптобирж и иностранных компаний из Китая и Индии.

санкции против России Минфин США санкции Россия Скотт Бессент
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
