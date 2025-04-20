У США відбулися протести проти Трампа — що відомо

Протести у США. Фото: Reuters

У суботу, 19 квітня, у різних містах США американці вийшли на протести. Відтак, мітингувальники вимагають імпічменту президента США Дональда Трампа та захисту демократії.

Про це інформує Associated Press.

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Американці вийшли на протести — що вимагають

У суботу, 19 квітня, противники адміністрації президента США Дональда Трампа вийшли на протести на вулиці американських міст. Вони вимагають імпічменту Трампа та захисту демократії.

Акції протесту охопили великі міста, зокрема Нью-Йорк, Вашингтон, Сан-Франциско, Портленд, Бостон, а також менші громади по всій країні.

Зокрема, у Вашингтоні люди зібралися біля Білого дому, а у Колумбії, штат Південна Кароліна, сотні людей вийшли з плакатами на захист соціального забезпечення та демократичних цінностей.

У Денвері сотні протестувальників зібралися біля Капітолію штату Колорадо з плакатами, які висловлювали солідарність з іммігрантами та закликали адміністрацію Трампа до дій: "Руки геть!". Люди розмахували прапорами США, деякі з них тримали догори ногами, щоб подати сигнал лиха.

Протести у США. Фото: Reuters

Тим часом тисячі протестувальників вийшли на марш у центрі Портленда, штат Орегон, а в Сан-Франциско натовп скандував: "Імпічмент і видалення!". Вони теж використовуючи перевернуті прапори як символ спротиву.

Водночас в Анкориджі, штат Аляска, протестувальники йшли містом із табличками, де перелічували мету участі: "Жоден плакат не вмістить усіх причин, чому я тут!".

Також біля автосалонів Tesla проходили акції протесту проти радника президента Ілона Маска і його участі в скороченні федерального уряду.

Окрім демонстрацій, люди влаштовували благодійні заходи — роздавали їжу, проводили навчання та допомагали місцевим притулкам.

Нагадаємо, нещодавно Трамп назвав умову, за якої країна відмовиться від участі у переговорах щодо закінчення повномасштабної війни РФ проти України.

Крім того, Трамп заявив про своє розчарування тим, що переговори "йдуть в нікуди".