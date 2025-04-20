В США состоялись протесты против Трампа - что известно

В США прошли массовые протесты против Трампа — детали
В субботу, 19 апреля, в разных городах США американцы вышли на протесты. Так, митингующие требуют импичмента президента США Дональда Трампа и защиты демократии.
Об этом информирует Associated Press.
Американцы вышли на протесты — что требуют
В субботу, 19 апреля, противники администрации президента США Дональда Трампа вышли на протесты на улицы американских городов. Они требуют импичмента Трампа и защиты демократии.
Акции протеста охватили крупные города, в частности, Нью-Йорк, Вашингтон, Сан-Франциско, Портленд, Бостон, а также меньшие громады по всей стране.
В частности, в Вашингтоне люди собрались возле Белого дома, а в Колумбии, штат Южная Каролина, сотни людей вышли с плакатами в защиту социального обеспечения и демократических ценностей.
В Денвере сотни протестующих собрались возле Капитолия штата Колорадо с плакатами, которые выражали солидарность с иммигрантами и призывали администрацию Трампа к действиям: "Руки прочь!". Люди размахивали флагами США, некоторые из них держали вверх ногами, чтобы подать сигнал бедствия.
Тем временем тысячи протестующих вышли на марш в центре Портленда, штат Орегон, а в Сан-Франциско толпа скандировала: "Импичмент и удаление!". Они тоже использовали перевернутые флаги как символ сопротивления.
В то же время в Анкоридже, штат Аляска, протестующие шли по городу с табличками, где перечисляли цель участия: "Ни один плакат не вместит всех причин, почему я здесь!".
Также возле автосалонов Tesla проходили акции протеста против советника президента Илона Маска и его участия в сокращении федерального правительства.
Кроме демонстраций, люди устраивали благотворительные мероприятия — раздавали еду, проводили обучение и помогали местным приютам.
Напомним, недавно Трамп назвал условие, при котором страна откажется от участия в переговорах по окончанию полномасштабной войны РФ против Украины.
Кроме того, Трамп заявил о своем разочаровании тем, что переговоры "идут в никуда".
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