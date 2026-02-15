Відео
У США вбили біженку з України — що відомо

У США вбили біженку з України — що відомо

Ua ru
Дата публікації: 15 лютого 2026 22:05
У Північній Кароліні вбили українку Катерину Товмаш — що відомо
Українка Катерина Товмаш, яку вбили у США. Фото: m.tovmash/Instagram

У суботу, 14 лютого, у Північній Кароліні (США) вбили українську біженку Катерину Товмаш. 21-річну дівчину застрелили у будинку, де вона проживала.

Про це повідомив брат вбитої Михайло Товмаш на своїй сторінці в Instagrame, передає Новини.LIVE у неділю, 15 лютого.

Читайте також:

У Північній Кароліні вбили українську біженку — деталі

Як відомо, українку Катерину Товмаш застрелили 14 лютого у її власному будинку в штаті Північна Кароліна.

Підозрюваним є її колишній хлопець — 25-річний Калеб Гайден Фосно.

За словами брата Катерини, ймовірний вбивця Калеб Фосно приїхав з Огайо, подолавши близько семи годин дороги, після чого вдерся до помешкання, де Катерина перебувала разом із молодшими братами й сестрами.

"Він змусив одного з наших братів і сестер розбудити її, а потім вистрілив у неї в ліжку, позбавивши її життя. Він також вистрілив у її хлопця, який спав поруч з нею", — розповів Михайло.

Підозрюваний Калеб Фосно утік після вбивства, однак згодом його затримали. Йому висунуто обвинувачення у двох убивствах першого ступеня. 

"Біженка, яка втекла від війни в Україні в пошуках безпеки в Сполучених Штатах, була вбита у власному будинку в Північній Кароліні. Це вже другий випадок за останній рік, коли українку, яка є біженкою та переховується в Північній Кароліні, вбиває чоловік. Цього разу 25-річний чоловік зі зброєю", — наголосив брат загиблої.

Голова фінансового комітету ВРУ Данило Гетманцев відреагував на вбивство української біженки у США й закликав терміново провести консультації з американськими партнерами.

"Звертаюсь до колег із МЗС із закликом провести негайні консультації з американськими партнерами, щоб гарантувати швидке та неупереджене розслідування і притягнення до відповідальності винного", — написав Гетманцев.

Нагадаємо, що у вересні минулого року у Німеччині вбили 16-річну українську біженку.

А в серпні 2025 року у Північній Кароліні вбили українську біженку Ірину Заруцьку — їй було 23 роки.

Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
