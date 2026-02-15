Видео
Главная Новости дня В США убили беженку из Украины — что известно

В США убили беженку из Украины — что известно

Ua ru
Дата публикации 15 февраля 2026 22:05
В Северной Каролине убили украинку Екатерину Товмаш — что известно
Украинка Екатерина Товмаш, которую убили в США. Фото: m.tovmash/Instagram

В субботу, 14 февраля, в Северной Каролине (США) убили украинскую беженку Екатерину Товмаш. 21-летнюю девушку застрелили в доме, где она проживала.

Об этом сообщил брат убитой Михаил Товмаш на своей странице в Instagrame, передает Новини.LIVE в воскресенье, 15 февраля.

Читайте также:

В Северной Каролине убили украинскую беженку — детали

Как известно, украинку Екатерину Товмаш застрелили 14 февраля в ее собственном доме в штате Северная Каролина.

Подозреваемым является ее бывший парень — 25-летний Калеб Гайден Фосно.

По словам брата Екатерины, предполагаемый убийца Калеб Фосно приехал из Огайо, преодолев около семи часов дороги, после чего ворвался в дом, где Екатерина находилась вместе с младшими братьями и сестрами.

"Он заставил одного из наших братьев и сестер разбудить ее, а затем выстрелил в нее в постели, лишив ее жизни. Он также выстрелил в ее парня, который спал рядом с ней", — рассказал Михаил.

Подозреваемый Калеб Фосно сбежал после убийства, однако впоследствии его задержали. Ему предъявлено обвинение в двух убийствах первой степени.

"Беженка, которая сбежала от войны в Украине в поисках безопасности в Соединенных Штатах, была убита в собственном доме в Северной Каролине. Это уже второй случай за последний год, когда украинку, которая является беженкой и скрывается в Северной Каролине, убивает мужчина. На этот раз 25-летний мужчина с оружием", — подчеркнул брат погибшей.

Председатель финансового комитета ВРУ Даниил Гетманцев отреагировал на убийство украинской беженки в США и призвал срочно провести консультации с американскими партнерами.

"Обращаюсь к коллегам из МИД с призывом провести немедленные консультации с американскими партнерами, чтобы гарантировать быстрое и беспристрастное расследование и привлечение к ответственности виновного", — написал Гетманцев.

Напомним, что в сентябре прошлого года в Германии убили 16-летнюю украинскую беженку.

А в августе 2025 года в Северной Каролине убили украинскую беженку Ирину Заруцкую — ей было 23 года.

США убийство беженцы украинка Америка гибель
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
