Стрілянина у Мічигані — є загиблі та поранені

В одному із містечок Мічигану (США) сталася стрілянина у церкві. Внаслідок інциденту загинули четверо людей, також є поранені.

Про це інформує Reuters.

Поліція працює на місці стрілянини. Фото: Reuters

Стрілянина у церкві в Мічигані — що відомо

Стрілянина сталася в неділю, 28 вересня, у Гранд-Бланку. Нападник, 40-річний житель міста Бертон Томас Джейкоб Санфорд, спрямував машину у вхід мормонської церкви, а потім відкрив вогонь зі штурмової гвинтівки.

За даними Reuters, внаслідок стрілянини загинуло четверо людей, а щонайменше восьмеро — зазнали поранень. Після стрілянини зловмисник влаштував пожежу в будівлі, яку швидко охопило полум'я і густий дим.

"Ми вважаємо, що знайдемо ще кілька жертв, щойно отримаємо доступ до місця пожежі", — сказав під час пресконференції начальник поліції Гранд-Бланка Вільям Реньє. За його даними, під час стрілянини всередині перебували сотні людей.

Повідомляється, що два офіцери негайно прибули на місце і вступили в перестрілку з озброєним чоловіком. У результаті нападника було застрелено. Поліція має намір обшукати будинок Санфорда і вивчити його телефонні дані для встановлення мотиву злочину.

Президент США Дональд Трамп відреагував на стрілянину в церкві. Очільник Білого дому на своїй сторінці в Truth Social зазначив, що стрілянина "схожа на черговий цілеспрямований напад на християн у Сполучених Штатах Америки".

Також Трамп додав, що "ця епідемія насильства в нашій країні має закінчитися негайно!".

