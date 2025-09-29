Стрельба в Мичигане — есть погибшие и раненые

В США в церкви произошла стрельба — есть погибшие
В одном из городков Мичигана (США) произошла стрельба в церкви. В результате инцидента погибли четыре человека, также есть раненые.
Об этом информирует Reuters.
Стрельба в церкви в Мичигане — что известно
Стрельба произошла в воскресенье, 28 сентября, в Гранд-Бланке. Нападавший, 40-летний житель города Бертон Томас Джейкоб Санфорд, направил машину во вход мормонской церкви, а затем открыл огонь из штурмовой винтовки.
По данным Reuters, в результате стрельбы погибли четыре человека, а по меньшей мере восемь — получили ранения. После стрельбы злоумышленник устроил пожар в здании, которое быстро охватило пламя и густой дым.
"Мы считаем, что найдем еще несколько жертв, как только получим доступ к месту пожара", — сказал во время пресс-конференции начальник полиции Гранд-Бланка Уильям Ренье. По его данным, во время стрельбы внутри находились сотни людей.
Сообщается, что два офицера немедленно прибыли на место и вступили в перестрелку с вооруженным мужчиной. В результате нападавший был застрелен. Полиция намерена обыскать дом Санфорда и изучить его телефонные данные для установления мотива преступления.
Президент США Дональд Трамп отреагировал на стрельбу в церкви. Глава Белого дома на своей странице в Truth Social отметил, что стрельба "похожа на очередное целенаправленное нападение на христиан в Соединенных Штатах Америки".
Также Трамп добавил, что "эта эпидемия насилия в нашей стране должна закончиться немедленно!".
Недавно мы сообщали, что на территории Военно-морской академии США произошла стрельба.
Также мы информировали, что автор и основатель организации Turning Point USA Чарли Кирк получил огневое ранение — в него стреляли.
Читайте Новини.LIVE!