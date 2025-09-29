Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня В США в церкви произошла стрельба — есть погибшие

В США в церкви произошла стрельба — есть погибшие

Ua ru
Дата публикации 29 сентября 2025 07:28
Стрельба в Мичигане — есть погибшие и раненые
Полиция работает на месте стрельбы. Фото: Reuters

В одном из городков Мичигана (США) произошла стрельба в церкви. В результате инцидента погибли четыре человека, также есть раненые.

Об этом информирует Reuters.

Реклама
Читайте также:
Стрілянина в США
Полиция работает на месте стрельбы. Фото: Reuters

Стрельба в церкви в Мичигане — что известно

Стрельба произошла в воскресенье, 28 сентября, в Гранд-Бланке. Нападавший, 40-летний житель города Бертон Томас Джейкоб Санфорд, направил машину во вход мормонской церкви, а затем открыл огонь из штурмовой винтовки.

По данным Reuters, в результате стрельбы погибли четыре человека, а по меньшей мере восемь — получили ранения. После стрельбы злоумышленник устроил пожар в здании, которое быстро охватило пламя и густой дым.

"Мы считаем, что найдем еще несколько жертв, как только получим доступ к месту пожара", — сказал во время пресс-конференции начальник полиции Гранд-Бланка Уильям Ренье. По его данным, во время стрельбы внутри находились сотни людей.

Сообщается, что два офицера немедленно прибыли на место и вступили в перестрелку с вооруженным мужчиной. В результате нападавший был застрелен. Полиция намерена обыскать дом Санфорда и изучить его телефонные данные для установления мотива преступления.

Президент США Дональд Трамп отреагировал на стрельбу в церкви. Глава Белого дома на своей странице в Truth Social отметил, что стрельба "похожа на очередное целенаправленное нападение на христиан в Соединенных Штатах Америки".

Также Трамп добавил, что "эта эпидемия насилия в нашей стране должна закончиться немедленно!".

Недавно мы сообщали, что на территории Военно-морской академии США произошла стрельба.

Также мы информировали, что автор и основатель организации Turning Point USA Чарли Кирк получил огневое ранение — в него стреляли.

США стрельба церковь расследование погибшие
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации