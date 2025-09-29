Стрельба в Мичигане — есть погибшие и раненые

Полиция работает на месте стрельбы. Фото: Reuters

В одном из городков Мичигана (США) произошла стрельба в церкви. В результате инцидента погибли четыре человека, также есть раненые.

Об этом информирует Reuters.

Реклама

Читайте также:

Полиция работает на месте стрельбы. Фото: Reuters

Стрельба в церкви в Мичигане — что известно

Стрельба произошла в воскресенье, 28 сентября, в Гранд-Бланке. Нападавший, 40-летний житель города Бертон Томас Джейкоб Санфорд, направил машину во вход мормонской церкви, а затем открыл огонь из штурмовой винтовки.

По данным Reuters, в результате стрельбы погибли четыре человека, а по меньшей мере восемь — получили ранения. После стрельбы злоумышленник устроил пожар в здании, которое быстро охватило пламя и густой дым.

"Мы считаем, что найдем еще несколько жертв, как только получим доступ к месту пожара", — сказал во время пресс-конференции начальник полиции Гранд-Бланка Уильям Ренье. По его данным, во время стрельбы внутри находились сотни людей.

Сообщается, что два офицера немедленно прибыли на место и вступили в перестрелку с вооруженным мужчиной. В результате нападавший был застрелен. Полиция намерена обыскать дом Санфорда и изучить его телефонные данные для установления мотива преступления.

Президент США Дональд Трамп отреагировал на стрельбу в церкви. Глава Белого дома на своей странице в Truth Social отметил, что стрельба "похожа на очередное целенаправленное нападение на христиан в Соединенных Штатах Америки".

Также Трамп добавил, что "эта эпидемия насилия в нашей стране должна закончиться немедленно!".

Недавно мы сообщали, что на территории Военно-морской академии США произошла стрельба.

Также мы информировали, что автор и основатель организации Turning Point USA Чарли Кирк получил огневое ранение — в него стреляли.