Главная Новости дня В США произошла стрельба в Военно-морской академии

В США произошла стрельба в Военно-морской академии

Ua ru
Дата публикации 12 сентября 2025 09:01
В Мэриленде произошла стрельба в Военно-морской академии
Полиция на месте стрельбы. Фото: кадр из видео

На территории Военно-морской академии США в Аннаполисе, штат Мэриленд, произошел инцидент со стрельбой. Студент открыл огонь в общежитии.

Об этом сообщает NBC News и Independent.

По информации СМИ, студенты академии во время локдауна учебного заведения ошибочно приняли сотрудника правоохранительных органов за угрозу и ударили его парадной винтовкой.

В ответ правоохранитель открыл огонь, ранив одного из курсантов. Пострадавшего эвакуировали вертолетом в больницу, его состояние медики оценивают как стабильное.

Локдаун академии произошел после угрожающих сообщений в соцсетях, которые якобы поступали с территории академии. На самом же деле их присылал отчисленный студент. Он отправлял текстовые угрозы из дома, использовав фейковый IP-адрес, чтобы имитировать присутствие в академии.

Напомним, недавно в США расстреляли политического активиста и сторонника Трампа Чарли Кирка.

От полученных ранений Чарли Кирк умер, а ФБР объявило вознаграждение за помощь в розыске убийцы.

Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
